認識賴清德20年　吳思瑤：只見他動怒過一次

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德傳出出席將官晉任勗勉典禮後的茶會時，不滿將領軍紀鬆散，大罵對方「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好」，並將手中資料往地上摔。民進黨團幹事長吳思瑤說，報導有誇大或有人企圖見縫插針的部分，她認識賴清德20年，是一個溫文有禮的的從政者，唯一一次動怒就是國民黨國會多數，在程序委員會擋下台灣軍購案。

關於傳言，吳思瑤說，國防部都已清楚澄清，絕對沒有賴清德要立威一事，內容有被誇大，或是有人或政黨要在當中見縫插針，但希望回歸事實，不要以訛傳訛。

吳思瑤指出，就她對賴清德的了解，賴清德不論擔任立委、市長、行政院長、副總統到總統，都是一個非常溫文有禮的從政者，他最動怒的一次就是國民黨程序委員會擋下軍購案，這是她認識賴清德20年來第一次見到他動怒，但這是為了國家福祉安全。

吳思瑤表示，賴清德是溫文有禮的人，大家應當可以感受到，他大聲說話的機率很低，唯一動怒的那一次就是因國防預算被擋，是為了公共利益。

內政部長劉世芳30日赴立法院備詢時也同樣被問到與賴清德間的相處。劉世芳說，完全沒有賴清德對人破口大罵這個印象，「對我來講，賴總統他講話，都非常的溫和，那如果有事情要討論的話，也都是相當的溫和的」。