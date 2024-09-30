　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

認識賴清德20年　吳思瑤：只見他動怒過一次

▲▼賴清德出席福摩薩學院方舟計畫民防訓練活動。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德傳出出席將官晉任勗勉典禮後的茶會時，不滿將領軍紀鬆散，大罵對方「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好」，並將手中資料往地上摔。民進黨團幹事長吳思瑤說，報導有誇大或有人企圖見縫插針的部分，她認識賴清德20年，是一個溫文有禮的的從政者，唯一一次動怒就是國民黨國會多數，在程序委員會擋下台灣軍購案。

關於傳言，吳思瑤說，國防部都已清楚澄清，絕對沒有賴清德要立威一事，內容有被誇大，或是有人或政黨要在當中見縫插針，但希望回歸事實，不要以訛傳訛。

吳思瑤指出，就她對賴清德的了解，賴清德不論擔任立委、市長、行政院長、副總統到總統，都是一個非常溫文有禮的從政者，他最動怒的一次就是國民黨程序委員會擋下軍購案，這是她認識賴清德20年來第一次見到他動怒，但這是為了國家福祉安全。

吳思瑤表示，賴清德是溫文有禮的人，大家應當可以感受到，他大聲說話的機率很低，唯一動怒的那一次就是因國防預算被擋，是為了公共利益。

內政部長劉世芳30日赴立法院備詢時也同樣被問到與賴清德間的相處。劉世芳說，完全沒有賴清德對人破口大罵這個印象，「對我來講，賴總統他講話，都非常的溫和，那如果有事情要討論的話，也都是相當的溫和的」。

ET快訊
台中有無可能放颱風假？　盧秀燕回應了
乾哥辯「刀自己飛進來」　國三生爸落淚：我受不了，哪有人這樣判
抱一張虧11萬元！千金股殺9%「逼近跌停」
乾哥乾妹輕判　新北院：2人已漸能覺察反省
快訊／山陀兒觸陸！　「密集閃電訊號」曝
媽媽頸部、額頭中多刀慘死　「爸爸幫兒頂罪」被拆穿
金城武消失7年近況曝！　「要賣沖繩海景豪宅」開價2億
山陀兒「90度鬼切」　美日預測路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大林電廠管線「不防爆還助燃」　民眾黨團提3要求！批台電驗收不實

立院初審通過都更條例修法　容積認定放寬估27萬戶受惠

颶風海倫肆虐美國東南部！　賴清德送暖「台灣隨時提供協助」

認總預算卡關「軍公教調薪3%發不了」　人事長嘆：期待實質審查

快訊／江蕙復出魅力難擋！　國慶晚會5000張票「15分鐘搶光」

中國專項債規模大！　學者示警：無效投資恐致「債務風險」

朝野週五和解飯盼化解總預算僵局　綠喊話藍白別預設前提

「見到賴清德無論如何都會起立！」　人事長：這是基本禮貌　

議會京華城報告出爐！建議移送監院調查　決策首長是否涉及違法濫權

五一勞動節有望全民放假？　人事總處：需再和內政部評估溝通

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

西門町炸彈蔥油餅攤起火　街頭藝人即興饒舌引網怒

河北彩伽工作狂「結婚就引退」　曝理想型：有不錯台灣男性可交往嗎？

孫安佐對戰韓森　日練4小時：要打爆他！

大林電廠管線「不防爆還助燃」　民眾黨團提3要求！批台電驗收不實

立院初審通過都更條例修法　容積認定放寬估27萬戶受惠

颶風海倫肆虐美國東南部！　賴清德送暖「台灣隨時提供協助」

認總預算卡關「軍公教調薪3%發不了」　人事長嘆：期待實質審查

快訊／江蕙復出魅力難擋！　國慶晚會5000張票「15分鐘搶光」

中國專項債規模大！　學者示警：無效投資恐致「債務風險」

朝野週五和解飯盼化解總預算僵局　綠喊話藍白別預設前提

「見到賴清德無論如何都會起立！」　人事長：這是基本禮貌　

議會京華城報告出爐！建議移送監院調查　決策首長是否涉及違法濫權

五一勞動節有望全民放假？　人事總處：需再和內政部評估溝通

以色列想要改變「中東權力平衡」　CNN盤點2次歷史教訓：會後悔

台積電殺43元收最低957　台股大跌598點來到22225點

川普瘋狂提議！開放警察「超暴力1小時」：犯罪立即終止

大林電廠管線「不防爆還助燃」　民眾黨團提3要求！批台電驗收不實

山陀兒直撲來勢洶洶！台中有無可能放颱風假？　盧秀燕回應了

高雄監理所「逕自」撤銷航空燃油載運許可　離島醫療直升機恐無油加

立院初審通過都更條例修法　容積認定放寬估27萬戶受惠

明早開搶！住全台6間長榮酒店3399起　送早餐吃到飽、暢飲星巴克

破紀錄！A股開盤35分鐘「成交破兆」　滬指一度漲近6%

鯊魚狠咬！男鮮血直流反擊保命　獲救驚見「鯊魚牙齒卡手臂」

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

政治熱門新聞

京華城案「員警目睹一幕」　直呼：那口哨聽起來毛毛的

颱風假再等等　蔣萬安：4市同步宣布

朱亞虎認行賄「徐巧芯閉嘴」　神隱被嗆爆

朱亞虎認罪！　黃國昌回應了

分析／賴清德罵將官！軍方委屈全吞了　總統府該上火線當後盾

挺朱亞虎翻車了？　徐巧芯：知人知面不知心

李朱遭押！律師：柯有罪風險直線上升

遭酸洗門風　徐巧芯：要我賣檳榔還下跪？

快訊／黃紹庭回台了！檢依法拘提

賴清德怒罵後將官需提報「籍貫」？　總統府回應了！

賴清德飆罵將官？　林楚茵：這根本不是總統的行事風格

助公寓大廈設充電樁　國土署推動修法

黃紹庭涉浮報助理費「回台秒被逮」　今遭檢方聲押

傳賴清德飆罵將官　藍委：蔡英文都不會這樣

更多熱門

相關新聞

影／張善政施政報告「綠議員全缺席」　詹江村轟：第一次看到這樣

影／張善政施政報告「綠議員全缺席」　詹江村轟：第一次看到這樣

桃園市長張善政今（30日）赴議會施政報告，但國民黨桃園市議員詹江村貼出「議場影片」，在張善政報告時，台下卻「空蕩蕩」，詹江村指出，民進黨議員，沒有半個出席，自己也看過民進黨團辦公室、停車場了，做了五屆議員了，這是第一次看到這種情況，民進黨全員睡過頭的睡過頭，跑行程的跑行程，完全不顧桃園未來建設，直到市長報告完畢，還沒有看到半個民進黨議員進場。

潘孟安為大法官拜會韓國瑜　民進黨團喊「有必要」：盼程序往前走

潘孟安為大法官拜會韓國瑜　民進黨團喊「有必要」：盼程序往前走

馬治薇闖立院稱光明正大　吳思瑤喊敏感：相信韓國瑜有智慧處理

馬治薇闖立院稱光明正大　吳思瑤喊敏感：相信韓國瑜有智慧處理

「滲透嫌犯」竟跑到立法院直播？　林楚茵轟有破口：韓國瑜該醒了

「滲透嫌犯」竟跑到立法院直播？　林楚茵轟有破口：韓國瑜該醒了

傳賴清德怒罵將官　李彥秀：黨務不順亂遷怒

傳賴清德怒罵將官　李彥秀：黨務不順亂遷怒

關鍵字：

賴清德民進黨國防部

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒詭貼2地區首發陸警

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」

山陀兒暴風圈今晚觸陸　粉專曝8縣市颱風假可能連放2天

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　氣象署最新預測出爐

台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

不斷更新／停班停課一覽！花蓮2地、蘭嶼今放颱風假

山陀兒大轉彎！他見路徑「閃過中央山脈」：會很慘

快訊／山陀兒陸警擴大！　9縣市豪大雨特報

山陀兒連3天颱風假？　氣象署揭關鍵

快訊／《黑暗榮耀》朴志雅離世！享年52歲

沒中央山脈！山陀兒恐逼強颱登陸高屏

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

山陀兒明觸陸大轉彎　切台時序出爐

山陀兒估「巔峰狀態」登陸　全台風雨程度出爐

山陀兒恐強颱「暴風圈下半天觸陸」　明後全台影響最劇

更多

最夯影音

更多

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面