轟賴清德罵將官凸顯心虛　趙少康：別把「清德宗」當真以為是皇帝

▲總統賴清德。（圖／青年日報提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德8月主持將官晉任勗勉典禮，典禮後茶敘卻傳出不滿軍紀鬆散，氣得大罵「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好」。今（30日）再傳出，「震撼教育」後，勗勉典禮改由入府總統親自授階，將官晉任更需「提報籍貫」。對此，前中廣董事長趙少康表示，喝斥將官只是凸顯賴清德的心虛，如果不是國防部不想遮掩，就是賴清德刻意要立威，讓國軍知道「朕即是天」，希望賴清德沒有把外界嘲諷的「賴神」、「清德宗」當真，把自己當成皇帝才好。

趙少康於臉書表示，媒體報導，賴清德在新任將官晉升茶會上，不滿軍方高層沒在進場時，起立致敬而大發雷霆。事件曝光後，國防部沒有否認曾經出現總統生氣的場景，只是報導被「渲染、誇大」。

趙少康表示，熟悉管理學的人都知道，不怒而威才是最高境界，一個好的領導人，如果公開發了脾氣，一定是經過精心計算，更不用說是「總統之怒」，一定有想要達到的特別目的。

趙少康質疑，賴清德只因為將官沒在他「蒞臨」會場的時候起立就發脾氣，是不是上任四個月以來，感受到軍方什麼特別的氣氛？不願意為了台獨主張而戰？不服賴清德這個少數總統？還是看不起40萬民兵戰略？

趙少康認為，賴清德到底有多心虛、多束手無策，才會想用生氣這種最粗暴的方式，「打壓」軍方將領？而在媒體曝光，國防部的新聞稿竟然不否認總統曾經因此事生氣，只是有被渲染、誇大，而賴清德至今也沒有否認，如果不是國防部不想替總統遮掩，就是賴清德刻意要立威，讓全體國軍知道「朕即是天」。

趙少康提到，尤其以後賴清德要求晉升將領的軍人，都要先進總統府「面試」，還要標註連身份證都早就不再註記的「籍貫」，到底想要幹什麼？是要以省籍來判斷忠誠？決定陞遷？還是賴清德除了會點主，還會相面？

最後，趙少康強調，「賴神」、「清德宗」都是外界對賴清德的嘲諷，希望賴沒有當真，把自己當皇帝，順我昌者逆我者亡才好。

對此，國防部昨日先發出新聞稿澄清，為表達對國軍重要幹部嘉勉之意，自113年9月起，由總統主持將官晉任授階典禮，以示崇榮。部分媒體渲染報導「總統怒罵」「立威」等顯屬誇大謬誤。

而總統府今也澄清，有關特定媒體今日報導，賴清德總統主持將官晉任授階需「提報籍貫」一事，國防部所提交的資料表格，為軍方沿襲已久的既定格式，並非賴清德總統上任後新增要求，呼籲媒體勿忽視事實惡意評斷，誤導國人視聽、打擊國軍士氣。

▼前中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）