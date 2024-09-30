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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德飆罵將官為給「顧立雄難看」　徐巧芯：想打擊蔡英文愛將

▲▼徐巧芯 歐洲司長黃鈞耀 田中光 外交委員會 質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德於8月中旬時，為31位新晉任的將領特別舉行府內茶敘，然而卻傳出府方通知活動輕鬆就好，導致賴清德到場後見將官坐著，動怒飆罵「看到我為什麼不站好」，此舉外界解讀是賴要「立威」。國民黨立委徐巧芯今（30日）接受專訪時則認為，賴清德刻意在將領前表達不滿，使得現場氣氛尷尬，而真正目標是要打擊前總統蔡英文愛將、國防部長顧立雄。

徐巧芯今天中午上網路直播節目《中午來開匯》接受媒體人黃光芹專訪，談到賴清德因將領未起身迎接，飆罵、怒摔資料事件。徐巧芯說，就自己了解，這件事確實有發生，並回憶起前總統蔡英文擔任三軍統帥時，面對國軍是以施恩為主，並非立威，將領以為民進黨政府皆是相同風格，所以才敢坐下。

徐巧芯提及，賴清德接下來還要求所有晉任將領都要接受總統召見，與前總統蔣中正時期一樣，此舉是在要求未來升官的將領，「都來給我看一下你們的態度」。

徐巧芯分析，賴清德其實是刻意在打擊蔡英文的愛將顧立雄，如果賴清德不滿此事，大可等所有將領離開，再與顧立雄溝通，但賴清德選擇的是卻是當場給顧立雄難看，那麼態度就很明顯了，「賴清德一出場直接秀官威，當場打臉顧立雄，現場最難堪的人並非將官，而是國防部長顧立雄。」

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國民黨徐巧芯賴清得顧立雄國防部

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