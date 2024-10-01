所長抓毒蟲遭撞殉職！家屬盼入警察公墓　張榮興：全力配合

記者戴上容、吳佩蓁／新北報導

新北市土城分局清水派出所所長38歲劉宗鑫，昨晚（30日）巡邏攔查違停車輛時，遭女毒蟲陳嘉瑩(30歲)拖行500公尺，撞上施工護欄重傷殉職。警政署署長張榮興下午3時許到靈堂慰問，表示家屬希望劉宗鑫能安奉在警察公墓，警方將全力協助處理喪葬事宜，並從優撫卹。

▲警政署署長張榮興到靈堂慰問 。（圖／記者戴上容攝）



張榮興下午3時08分抵達新北新月會館，在靈堂待了約20分鐘後離開，張離開前受訪表示，劉宗鑫所長是非常優秀、辛勤認真的警察，如今不幸殉職他感到十分不捨，目前家屬心情仍非常難過，有提出希望劉宗鑫能安奉在警察公墓，土城分局及新北市警局會全力配合辦理，並從優撫卹。

此外，害死所長的女毒蟲陳嘉瑩與今年7月撞死三重警黃瑋震的黃姓毒蟲，都是吸食「喪屍煙彈」肇事，張榮興表示，警方將建議中央修法提高新興毒品的刑度。針對員警執勤人身安全，張榮興表示，未來會特別加強教育訓練，提醒同仁注意安全，除了裝備齊全外，自身也要提高警覺的安全性。

▲新北地檢署檢察長余麗貞（左）。（圖／記者戴上容攝）



稍早，新北地檢署檢察長余麗貞也到靈堂慰問，她透過新北市警察局長廖訓誠表示轉達，表示因公務常與所長聯繫，並稱讚劉所長平常認真負責，因此今日特地到靈堂致意。檢察長在靈堂和家屬溝通，並告知家屬本案會進入國民法官程序審理，後續會由犯罪被害人保護協會會協助。

▲新北市警察局長廖訓誠 。（圖／記者戴上容攝）



新北市警察局長廖訓誠表示，目前已發生2起員警遭毒駕撞死案件，可見新興混合型毒品對社會造成的危害，並強調依託咪酯（俗稱喪屍煙彈）是下波新北警查緝目標，將會動員新北市警力全力查緝這些毒品，希望不要再有不幸的事件發生。

益州集團董事長秦嘉鴻下午也到靈堂慰問，他表示劉所長的2名女兒才1歲 、4歲，且父母都還在世，如今發生憾事是國家的損失也是社會的損失，他與3家企業共同捐款150萬給家屬作為安家之用，盼望社會大眾能幫助家屬。

▲益州集團董事長秦嘉鴻。（圖／記者戴上容攝）