新北人本交通轉乘便捷　台鐵鳳鳴站周邊交通整合完成

▲台鐵鳳鳴站周邊交通整合規劃完成。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台鐵鳳鳴站預計今年11月完工啟用，新北市交通局為優化車站周邊交通環境，歷經5次交通整合會議，完成車站周邊200公尺範圍人本通行環境、大眾運輸與私人運具轉乘檢討及規劃設計，以利車站通車後提供旅客及居民安全及便利轉乘的人本交通環境。

交通局簡任技正吳政諺表示，交通局與交通部鐵道局、市府養工處及鶯歌區公所等機關共同積極規劃並整合鳳一路、鳳三路、鶯歌路、龍三路、龍五路等主要道路的交通設施，並打造人行友善系統的聯外交通環境，包括車站前新增公車停靠站並提供F656、F657、981、265A等4條公車路線服務。

▲台鐵鳳鳴站周邊道路配置及設施規劃圖。

吳政諺說，同時新增計程車排班區和2站Youbike租賃站共60柱、提供3格大型車車位、112格汽車車位及237席機車車位，並在車站周邊共劃設37.4公尺臨時停車接送空間、增加標線型人行道達1,378公尺及新增行人號誌，以確保行人通行安全與提升轉乘便利性。

交通局表示，待後續進入施工階段，將戮力於通車前完成交通轉乘配套措施，期使臺鐵鳳鳴站成為新北市鶯歌區和桃園市八德區重要交通樞紐，提升大家出行安全和便捷交通服務。