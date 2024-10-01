集結愛心力量！國際獅子會500份便當傳遞溫暖

▲國際獅子會捐贈500份便當傳遞溫暖。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

國際獅子會300 B1區今（1日）集結各分會愛心，在三重區思犇牛排徐匯店捐贈500個便當，並由社會局副局長許秀能、三重區主任秘書陳坤宏代表致贈獎狀以及王威元議員也到場支持，感謝獅子會暖心照顧三重區弱勢民眾。

國際獅子會300 B1區結合北一獅子會、觀音山獅子會、泰和獅子會、安桂獅子會、三重獅子會、鷺江獅子會、八里獅子會、大元獅子會、思源獅子會、重陽獅子會、校園熱血獅子會、新莊獅子會、三重女獅、竹林獅子會、五股獅子會、寶麗萊獅子會、思犇徐匯店、皇家達補習班、鄭興進總監北一會、暖男麵包舖、余文生副總監及生森文理技藝補習班等資源，於每月初星期二發放愛心待用餐給弱勢族群及獨居老人，本月捐贈500個每個價值200元便當，希望透過捐贈便當活動分享溫暖。

國際獅子會300 B1區總監鄭興進表示，為了延續傳承前任會長們的愛心壯舉，再度邀請同學們一起關懷弱勢做社會服務，積善之家必有餘慶，這份溫情將延續至12月份，期望暖心分享得以讓愛流動。

社會局副局長許秀能表示，感謝國際獅子會300 B1區從去(112)年起慷慨解囊，捐贈愛心便當照顧三重地區弱勢家庭，希望藉由本次寒冬送暖活動達到拋磚引玉效果，帶動更多善心人士及團體共同加入關懷行列，使民眾感受到社會滿滿的愛與溫暖。

新北市議員王威元本身除了是獅友也是300B1區親善大使，台灣經濟表面上看起來，算是富裕的社會，但是日子不好過的民眾好像也不少，因此今天邀請這麼多獅子會獅友，共同舉辦寒冬送暖 救助飢餓活動，讓社會底層的民眾不再餓肚子，希望這份暖暖的便當，能讓大家感受到所有獅友的愛。