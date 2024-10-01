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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委質詢爆「能源政策綱領」8年沒更新　卓榮泰當場當機8秒

▲國民黨立委廖偉翔。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委廖偉翔。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰今（1日）率部會首長赴立法院進行施政報告與備質詢，國民黨立委廖偉翔針對電費連年上漲一事進行質詢，希望卓榮泰能保證明年不漲電價，但卓榮泰回答「承諾太廉價也沒有意義」；質詢過程中廖偉翔更抓包行政院的「能源政策綱領」已經長達8年沒更新，讓卓榮泰當場當機8秒，才回應「很多產業來我國都指定要用綠電」。

廖偉翔指出，民生用電連續3年調漲，累計上漲30.4％、工業用電連續4波調漲，累計上漲66.27％，「民生電價連3漲，百姓苦哈哈，工業電價連4漲，產業慘兮兮」，行政院已經補貼3,000億，如今又希望立法院再通過補貼2,000億補貼預算，台電左手漲電價、右手拿補貼，在老百姓眼裡已經不只情緒勒索，而是真的在勒索，更質疑台電漲電價根本沒有解決根本問題。

廖偉翔質疑最我國有能源政策嗎？並指出行政院核定的能源發展綱領從2017年4月後已經長達8年沒有更新，詢問卓這樣是否合理？卓榮泰則當場當機8秒才回應「很多產業來我國都指定要用綠電」。

另外，廖偉翔也質疑經濟部，已經編列60億的核三除役經費，是否代表明年就完全排除核能選項？經濟部長郭智輝則回應現在先把預算編列，按照法令還是一定要編，讓廖偉翔忍不住狠酸核電是否還是選項「講不清楚要還是不要，這樣不就是當渣男講不清楚嗎」？

廖偉翔強調，錯誤的能源配比造成漲電價、降低產業競爭力和造成通膨，甚至衍生出多個綠電弊案，廖也期許政府要平衡發展和確保民眾不會成為能源政策的犧牲品。
 

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