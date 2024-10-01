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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

若一個法律或提案就增預算　卓榮泰：預算會膨脹到無法控制

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨、民眾黨以原民會未編足原住民保留地禁伐補償預算為由，退回114年度的中央政府總預算案。行政院長卓榮泰今（1日）赴立法院備詢時說，「如果一個提案或法律，就增加預算，那以後沒有辦法編預算，預算會膨脹到無法控制」；他強調，這不是錢多錢少的問題，補償金從3萬變成6萬，比例上是增加100%，以前未曾有過這樣狀況。

藍委邱鎮軍質詢時提到，聽說本週五要喝一個溫暖的咖啡，他希望這杯咖啡能融化卓榮泰的心、不要點到冰的，要了解立法院的立場。對此，卓榮泰說，上週五咖啡很溫暖已經喝過了，本週五希望能有更溫暖的大火鍋。

邱鎮軍接著提到，民進黨網軍一直散播假消息，說總預算案因被退回福利沒了、津貼領不到，但一般性的支出是不受影響，這部分要不要說明一下？卓榮泰解釋，對他來講，明年預算到現在為止是空的，因為還沒付委，「新增事項、計畫完全停擺，重點在於新增預算，預算是整體的，希望立院能實質審查」。

「小時候作業寫錯了，老師要求回去改也是很正常的。」邱鎮軍說，不能說寫錯了、沒有依法編列預算，立法院要求完後，行政院竟然說是老師的錯。

卓榮泰說，預算編列制定是有一定程序的，行政院負責制定跟編列、立法院負責審議，在制定過程中，行政院有整體的考量，「如果一個提案或一個法律，就能增加預算，那以後沒有辦法編預算，預算會膨脹到無法控制」。

邱鎮軍說，認同卓榮泰院長的論點，但立法院不會無限上綱隨便編列預算，行政院是編預算的單位、立法院是審預算的單位，「如果立法院立了法，行政院如果編不出來，是不是要主動溝通？」

邱鎮軍表示，這筆預算才增加新台幣20幾億元，「這會影響嗎？」卓榮泰說，這不是錢多錢少的問題，補償金從3萬一下變成6萬，比例上是增加100%，以前未曾有過這樣狀況，況且這應該是由行政機關推動。

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