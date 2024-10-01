揭卓榮泰滿意度雪崩！迎來「死亡交叉」　他分析：下個就是賴清德

▲總統賴清德與行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》9月30日公布最新「總統賴清德與行政院長卓榮泰施政滿意度」民調，結果顯示，賴清德有50.8%表達滿意、38.6%不滿意；卓榮泰則有39.9%滿意、32.5%不滿意，不滿意度達到就任以來新高。對此，前國民黨青年部主任陳冠安今（1日）分析，目前賴滿意度高於不滿意12.2個百分點，有一定安全空間，但對卓來說，卻已達到如履薄冰，在中間選民支持率已經死亡交叉，總體滿意度很可能會步上後塵。他認為，卓榮泰滿意度雪崩，下一個就是賴清德。

陳冠安於臉書表示，根據美麗島最新民調，賴清德施政滿意度下降3.6個百分點、不滿意度提升5.4個百分點；卓榮泰滿意度則同樣減少4.4個百分點、不滿意度增加6個百分點。

陳冠安表示，總統與行政院長的支持趨勢連動，相當正常，但從卓賴兩人減幅對比來看，這波下滑，顯然是卓榮泰拖著賴清德走的。因此，目前賴的滿意度仍高於不滿意12.2個百分點，存有一定安全空間。但對卓來說，卻已達到如履薄冰，僅相差7.4個百分點。

▼美麗島9月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

陳冠安認為，鑒於此前一個月，卓榮泰滿意度逆差高達10.6個百分點，倘若卓榮泰繼續陷入負面曝光、施政不當，或是強力在野挑戰，按目前趨勢來看，卓榮泰很快就會迎來「死亡交叉」。

陳冠安指出，從交叉分析來看，卓榮泰這一個月失去的族群，並非是政黨選民，而是高度關注民生經濟議題的壯年、中間選民。對比美麗島8到9月的數據，從年齡層來看，卓榮泰滿意度下滑最多、不滿意上升最高的是在40至59歲，就是壯年族群。

陳冠安再指，以政黨立場來說，泛藍泛綠變化都不大，民眾黨支持者因柯文哲案從而厭惡卓榮泰也毋須意外。然而中間選民對卓榮泰的滿意度卻從33.9%驟降到26.8%；不滿意度則從27.4%提高到37.6%，已經出現死亡交叉的結果。

陳冠安說，造成賴卓聲望下降的原因不是政治，而在經濟與民生。美麗島民調就顯示，民眾對國內整體經濟現況的評價成下降狀態，治國無能，失去民心，民怨四起，絕對是統治者的大忌。

陳冠安再說，倘若卓榮泰內閣無法解決經濟民生問題，這絕對會成為賴政府支持率崩盤的黑洞。卓榮泰在中間選民支持率已經死亡交叉，接著總體滿意度很可能也會步上後塵，而當內閣崩盤，賴清德也將首當其衝、緊隨在後。

最後，陳冠安強調，屆時賴清德迎來的就不只是在野陣營的挑戰，還會有來自黨內非賴陣營的逆襲。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年9月24至26日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1076人（住宅電話752人、行動電話324人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。