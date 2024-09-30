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大陸 大陸焦點 特派現場

破紀錄！A股開盤35分鐘「成交破兆」　滬指一度漲近6%

▲陸股。（圖／CFP）

▲陸股。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

A股9月30日上午迎來連續暴漲，兩市股指大幅高開，盤中強勢拉升。滬指盤中一度漲約6%突破3250點，創今年以來新高。A股市場開盤35分鐘，滬深兩市成交額超一兆元（人民幣，下同），刷新史上最快萬億紀錄。

據《每日經濟新聞》報導，深證成指漲超7%，創業板指、科創50指數暴漲約9%，北證50指數漲超10%。場內超5300股飄紅，僅約30股飄綠。截至發稿，滬指漲逾3%，深證成指漲逾4%，創業板指漲逾5%。數據顯示，開盤35分鐘，滬深兩市成交額連續第4個交易日突破1兆元，較前一交易日放量超4000億元，刷新史上最快萬億紀錄。

▲▼A股成交額突破1兆。（圖／翻攝自微博）

▲A股持續大爆發。（圖／翻攝自微博）

還有網友一早表示，國信證券旗下金太陽App出現，行情介面一片空白、無法交易的狀況。國信證券客服表示，由於單太大導致交易軟體崩潰，目前同業招商、華泰等券商也出現類似的問題。

早盤房地產板塊集體大漲，萬科A、金地集團、金融街、華僑城、綠地控股、陽光股等十餘股漲停。

▲▼A股成交額突破1兆。（圖／翻攝自微博）

▲萬科A、金地等十餘股漲停。（圖／翻攝自微博）

中金公司認為，經歷了近期市場迅速拉升後，預計伴隨估值快速修復及短期獲利資金，歷史經驗來看不能排除短期的上升斜率變緩或出現波折，但結合政策信號仍在顯現過程中，當前市場升勢仍有望延續，且從部分類型資金角度，如私募基金交易較為靈活，其部位水準處於歷史低點，可能是多數機構投資者部位水準的反映，預計本輪急速上漲過程中，可能仍有部分資金尚待加倉，這部分資金或成為市場潛在多頭。

大金融板塊30日延續上週漲勢，券商、多元金融方向領漲，天風證券、國海證券、五礦資本、中糧資本5連板，中銀證券、國聯證券3連板，中信證券衝擊漲停。值得一提的是，東方財富30日上午成交額達100億元，現上漲18.79%。A股中國平安一度逼近漲停，最高觸及56.93元，創2021年7月以來新高，較年內低點反彈超57%。

▲▼A股成交額突破1兆。（圖／翻攝自微博）

▲大金融持續爆發。（圖／翻攝自微博）

多位分析師表示，當前A股市場估值較低，具有較高的性價比和安全邊際，且當前聯準會正式開啟降息週期，外部壓力對國內貨幣政策的掣肘有望減弱，國內政策或更積極，此外，海外投資者對A股市場的態度或將轉為樂觀，因此，持股過節可能是不錯的選擇。

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