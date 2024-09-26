遠見2024縣市競爭力評比出爐　花東成大黑馬、基隆「滑鐵盧」墊底

▲《遠見》「2024縣市總體暨永續競爭力調查」。（圖／《遠見》提供）



記者杜冠霖／台北報導

《遠見》每年除〈縣市長施政滿意度調查〉，也有〈縣市總體暨永續競爭力調查〉被視為城市體檢表。2024年〈縣市總體暨永續競爭力調查〉今（26日）出爐，台北市四度蟬聯總榜全台冠軍，而台東縣、高雄市、花蓮縣都是排名飆升的大黑馬，另外，市長謝國樑正面臨罷免危機的基隆市，則在全台縣市中墊底，較上屆市長成績滑落五個名次。





《遠見雜誌》指出，近年來，大數據成為公司及政府治理的重要體檢工具，因此《遠見雜誌》除了6月公布以民調為主軸的〈縣市長施政滿意度調查〉，今日發布的〈縣市總體暨永續競爭力調查〉採集與城市競爭力相關的116項細指標來評鑑各縣市，也匯整歸類成「環境永續」「社會永續」「治理永續」3個構面，讓各縣市得以為永續轉型進行對標；再加上原有的「經濟與就業」「教育與文化」「環保與環境品質」「治安」「公共安全與消防」「醫療衛生」「生活品質與現代化」「地方財政」及「社會福利」等9大競爭力，合計共有12個面向分榜。

而在2024年〈縣市總體暨永續競爭力〉榜單中，台北市第4度衛冕總榜冠軍，並在12面向分榜中，拿下「社會永續」「經濟與就業」「教育與文化」全台第一，「公共安全與消防」「醫療衛生」六都第一；相較2023年，「公共安全與消防」為六都進步最多。合計7項冠軍。

今年在競爭力總榜拿下一般縣市組龍頭的台東縣，不只是全台第2名，也較2023年大幅前進5名，成為年度黑馬之一，同時也在「醫療衛生」拿下全台第一，以及「社會永續」「治理永續」「教育與文化」坐穩一般縣市組龍頭寶座；與2023年相比，在「社會永續」為全台進步最多。

高雄市則在總榜摘下第3名、六都第2名，與2020年相比，大幅進步13名，不僅是全台總成績4年進步最多，在「地方財政」亦是全台第一且是全台進步最多，而「社會永續」「治理永續」都是六都最佳進步獎。

另一黑馬則為花蓮縣，2024年取得一般縣市第2名、全台第7名，在全台排名較2023年大舉晉升9個名次，屬年度最佳進步獎。花蓮在「地方財政」為一般縣市第一，「經濟與就業」「社會福利」更是全台進步最多。