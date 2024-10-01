高雄男騎車訪友逾16小時未歸　里港警漏夜花9小時找到人

▲里港警分局大平派出所警員黃欣傑、石俊維找到魏姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市魏姓市民騎機車外出訪友至晚上未回，家屬著急報警，高雄市警方調閱相關系統，發現他騎到屏東縣里港鄉境內，里港警方調閱監視器沿他出現方向搜尋，隔天早上6時於里港鄉載興路產業道路找到他，身體僅受輕微擦傷，聯絡救護車送往醫院檢查，幸無大礙，家屬非常里港警方的積極協助。

73歲的高雄市魏姓男子日前午後騎機車訪友，到晚上未回，家屬著急求助警方；里港警分局太平派出所於晚上9時得知消息調閱監視器，發現他行經里嶺大橋往東方向，遂積極循線調閱並沿可能行經路線展開搜尋。

翌日清晨6時，大平派出所警員黃欣傑、石俊維在里港鄉載興路段的產業道路，終於找到他，機車則倒在地上，經檢視，看到他身心疲憊，身上僅有輕微擦傷，先行送醫，所幸無生命危險。警方隨後聯絡家屬，家屬對警方迅速行動及熱心協助表示感謝。

里港警分局分局長温基興肯定黃、石二員積極為民服務精神，也提醒，若家中有失智、精神疾病或年長者，請予以佩戴留有聯絡方式的飾品、證件或配戴GPS衛星定位老人追蹤器，俾利警方查找或發現時，能第一時間確認走失者身分並快速通知家屬，避免憾事發生。