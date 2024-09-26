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餓死女嬰！單親媽12字自介「別怕22K」超諷刺　10天花光1.5萬補助

▲餓死4月女嬰，狠母現身高雄殯儀館。（圖／翻攝臉書）

▲高雄單親媽餓死4月大的女嬰。（圖／翻攝臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市大社區一名4個月大的女嬰23日死亡。檢方相驗後不排除是遭活活餓死，依照殺人罪將31歲陳姓二寶媽聲押獲准。然而，陳女被爆出金錢觀差，在10天內花光1.5萬元的急難救助金，還跟當地里長借錢，最後卻在社群媒體的自我介紹寫著「不要怕22K，要怕沒有競爭力」。

據悉，陳姓生母在中秋節前夕離家，將小女兒獨留在家至少8天，8天後返回租屋處時才發現，女兒全身發黑陳屍嬰兒床內，她聲稱這8天都沒有離開高雄，曾回娘家過夜、出席家庭聚會。

陳女在社群的簡介寫下「不要怕22K，要怕沒有競爭力」等12字，但實際上她沒有固定工作，陸續與兩名男子生下兩名女兒後，透過當地里長幫忙找工作、借錢及申請補助。據《知新聞》報導，當地里長介紹工作，陳女卻在到職日放鳥，並在領了補助後直接消失。

當地里長透露，當初看到女嬰長得可愛甜美，被抱著時不哭不鬧，沒想到最後竟被獨自丟在家裡餓死，讓人感慨。此外，當時陳女10天花光1.5萬元的急難救助金，還跟她私下借3000元，並傳出陳女時不時跟友人外出玩樂的傳聞，金錢觀念疑似不佳。

據了解，31歲陳女2年內分別跟不同男子未婚生下2名幼女，大女兒1歲半、小女兒僅4個月大，但都僅由她一人扶養，也因壓力過大曾跟親友透露「一打二養不下去」。

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