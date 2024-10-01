嚴防強颱山陀兒豪大雨　侯友宜視察新店大鵬抽水站

▲新北市長侯友宜視察新店大鵬抽水站。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府表示，依據氣象署、國家災害防救科技中心與新北市天氣團隊的氣象情資研判，強颱山陀兒明（2日）可能從高屏一帶登陸後，持續朝東北方向移動，預估明日深夜至週四白天會為新北市帶來劇烈風雨，颱風影響期間市區總累積雨量約500至800毫米，北海岸及山區最高可達900毫米。

新北市災害應變中心已於今（1日）11時提升為二級開設。市長侯友宜於11時30分召開第2次工作會報後，隨即於14時30分趕往新店區大鵬抽水站視察，該處位於新店區中正路雨水下水道幹線末端出口處，為新店溪流域重要防汛場所，於2022年12月竣工啟用，建置3組抽水機組，抽水量可大幅改善約8公頃淹水面積，能有效解決新店區中正路及環河路低窪處積水問題。

▲新店大鵬抽水站。

侯友宜特別指示市府團隊全力做好防治淹水的工作，並加強巡查與預警系統，另針對坡地社區、土石流潛勢區、河濱原民部落等可能需要進行預防性疏散的居民，也已經提前規劃好收容場所，並備妥相關物資，確保災後能迅速啟動安置程序。

侯友宜同時指示朱惕之副市長兵分兩路，前往土城區延寮溝視察擋土牆崩塌復健工程，確認邊坡抗沖蝕網及帆布覆蓋等防災設施施作進度，護岸結構及清疏作業已大致完成，河岸護岸工程預計10月底完工（進度約75%），惟本次颱風可能帶來大豪雨，朱副市長也特別提醒相關單位注意工程安全及下游積淹水風險。

侯友宜呼籲，防救災工作視同作戰，必須讓防颱及救災準備萬無一失，災後復建也是重建家園的重要一環，新北市府也提前擬定復建計畫，中央與地方攜手合作，整合各方資源，全力保障市民的生命財產安全。

▲▼副市長朱惕之視察土城區延寮溝擋土牆崩塌復健工程。