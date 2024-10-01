強颱山陀兒進逼！侯友宜：今晚10時封閉橫移門及越堤道

▲新北市災害應變中心已於1日上午11時提升為二級開設。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府表示，依據氣象署與新北市天氣團隊的氣象情資研判，強颱山陀兒目前位於新北市南南西約500公里海面上，以每小時4轉10公里速度，向北轉北北東方向移動，7級暴風半徑為220公里，預估今（1日）北轉後將朝東北方移動，颱風中心可能從高屏一帶登陸，預估2日深夜至3日白天可能對新北市帶來劇烈風雨。新北市災害應變中心已於上午11時提升為二級開設。

侯友宜於1日上午11時30分親自主持召開第2次工作會議時，聽取氣象團隊分析，依據NCDR系集預報雨量情資，考量石門水庫高水位情形及降雨不確定性，避免因洩洪造成大漢溪及淡水河水位高漲，宣布新北市高灘地委外停車場自今日上午9時起只出不進，並於20時起強制拖吊；橫移門及越堤道自21時起只出不進，並於22時完成關閉，已同步開放水門周邊部分道路紅黃線停車，路邊停車格亦暫停收費，請各位用路人配合相關交通疏導措施。

截至今日11時止，新北市災害應變中心共計受理案件27件，其中12件已結案，其餘均派員處置中，案件類別 以路樹傾倒（14件）最多，其餘為圍籬倒塌、電線掉落及交通號誌損壞等零星案件，行政區則以淡水區（11件）最多，新店區（7件）次之；市府團隊隨時線上待命即時處置所有案件，絕對以市民安全為最優先考量，並已動員偵水志工、防災士及防災社區等民力組織協助各項巡檢、勸導及關懷等整備措施。

侯友宜呼籲，沿海風浪漸大，北部海面已有長浪出現，新北市府已執行岸際觀浪勸離共計272人，請各位市民切勿前往海邊觀浪戲水，務必配合新北市府各項管制措施，提前做好防颱準備，以維自身安全。相關資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢，市府將隨時更新動態。