起底超惡女毒蟲！拖撞護欄害「警所長慘死」　包內搜出喪屍煙油

▲新北女毒蟲拖行警所長害亡，包包內搜出喪屍煙油。（圖／左記者陸運陞翻攝、右記者陳以昇攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫9月30日晚間開車巡邏，行經地檢署附近時，發現一輛可疑違停車輛隨即進行攔查，不料，30歲陳姓女駕駛竟將劉姓所長拖行500公尺，並衝撞施工圍欄，劉姓所長送醫不治。事後警方在陳女包包內搜出一瓶喪屍煙油以及安非他命，後續將以刑法第135條妨害公務致死罪將她送辦。

清水派出所所長劉宗鑫9月30日深夜11時許，與同仁在金城路二段發現一台違停的可疑車輛，下車走到該車駕駛座側時，瞄到車內有一瓶喪屍煙油，隨即要求陳姓女駕駛下車，並抓住其方向盤，要防止陳女逃脫。

▲現場畫面曝光。（圖／記者陸運陞攝，下同）

不料，陳女見狀疑似心虛，立刻猛踩油門逃逸，將劉姓所長拖行500公尺後，更駕車逼近內側分隔島，讓劉姓所長撞擊一旁的捷運施工護欄，她見劉姓所長重傷鬆手後，並未下車察看，當場加速離開現場並棄車逃逸。

而劉姓所長全身多處骨折、頭部受到重創，雖經緊急送醫搶救，仍不幸於1日凌晨宣告不治。警方循線在土城區中央路二段查獲陳女，並將其逮捕。

據了解，陳女為毒品人口，從2014年就曾因吸毒被抓，目前無業，在家中與父母同住，有毒品、侵占前科，警方在她的包包內找到一瓶約30毫升的喪屍煙油、安非他命，後續將依刑法第135條妨害公務致死罪將其送辦。

▲警方在陳女包包內搜出喪屍煙油。（圖／記者陳以昇攝）