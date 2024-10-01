新北翁命危求救　「酒醉消防員」到場竟睡沙發打呼！被記過調職

▲新北消防員喝爛醉，延誤出勤還想甩鍋給同事。（資料照／記者戴上容攝）



記者戴上容／新北報導



新北市消防局爆出荒唐事件！年約40歲的王姓消防員，居然在深夜勤務期間醉酒作樂，醉倒寢室中呼呼大睡，還差點酒駕救護車前往救命現場，更令人傻眼的是，到了患者家中，王男一看到沙發便直接醉倒還當場打呼，完全無視需要急救的病患，讓現場其他消防員無言以對，事後的悔過書更是輕描淡寫，沒有絲毫悔意。



王姓消防員於上月14日深夜勤務期間，與義消喝得不省人事，喝到醉倒在寢室裡，完全失去意識。就在此時，緊急的疾病救護任務發生，同事們急忙跑去叫醒王男，費了一番力氣才把他挖起床。更離譜的是，王男醒來後居然拿起救護車鑰匙，打算酒駕前往救護現場，幸好同事機警，連忙將他拉下駕駛座。



然而，當他們到達患者家中時，更離譜的狀況出現了！需要急救的老翁已經失去呼吸心跳，王男卻毫不關心，一看到沙發便直接躺下，還發出打呼聲，彷彿這是一場他自己的「酒後小憩」。同行的消防員無奈至極，只好緊急將老翁送醫，最終仍宣告不治。



當長官發現此次救護出勤竟有延誤後進行調查，王男不僅沒有絲毫自省，還推卸責任，聲稱開車的人是同事，企圖把鍋甩給其他救命的同仁。所幸，監視器畫面和同事們的證詞揭穿了他的謊言，荒誕事件才終於曝光。



新北市消防局表示，該局王姓與吳姓消防員竟趁兩小時的休息時間於駐地飲酒，並在酒後出勤，導致救護任務延誤。大隊長官調查發現後，立即展開追責，認為王員行為極其惡劣，已對其處以記過一次，並跨大隊調整服務單位，而吳姓消防員則遭到申誡兩次處分。



新北市消防局針對此事召開考績會嚴肅懲處相關人員，強調全體同仁不得於勤務期間飲酒，並要求嚴格遵守「酒後不駕車」的規定，避免類似事件再次發生。

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