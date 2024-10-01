颱風恐致災「中華郵政祭關懷措施」　房貸戶寬限期付利息免還本金

▲中華郵政推出颱風受災保戶和房貸戶關懷措施。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風來勢洶洶，中華郵政公司宣布，針對颱風受災保戶，將放寬並加速理賠、寬延繳納保險費與新增之保單借款免息，另受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。

山陀兒颱風來襲，中華郵政表示，針對受災保戶和房貸戶，將提供關懷措施，其中針對因颱風不幸罹難保戶，將放寬並加速理賠，受益人檢具證明文件，經確認後在相關單據上簽名，即可先行領取基本保額理賠款；另受傷保戶經確認住院天數後，可先申請其日額型之醫療給付。上述理賠所需檢附文件均可日後再行補件。

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此外，受災保戶也可寬延繳納保險費與新增之保單借款免息，中華郵政表示，自災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於保險費到期日起滿3個月寬限期間屆滿，再給予3個月延長寬限期間；災害發生日起3個月內，受災保戶可申請新增之保單借款免息3個月；保險單如有毀損，可免費補發。

針對房貸戶關懷措施，中華郵政說明，災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合中華郵政公司相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為20萬元至50萬元。