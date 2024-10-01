山陀兒襲台恐再一波類鼻疽　今年凱米後已暴增80例

▲山陀兒颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內今年中因為凱米颱風重創中南部，造成一波類鼻疽疫情，這次強颱山陀兒恐怕也會有同樣風險！疾管署副署長羅一鈞表示，上次凱米風災後國內總計出現80例類鼻疽，其中有13人死亡，創下歷來最高紀錄，接下來山陀兒預計從南部登陸，可能對南部帶來長時間豪大雨，確實可能再有一波疫情。

疾管署說明，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，但也可經由吸入受污染的塵土、土壤或水滴感染；而颱風後疫情常為吸入性感染，於颱風後一個月內確診個案增加。

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羅一鈞表示，這次颱風繞過中央山脈從南部登陸且預期會滯留，預期對南高屏造成長時間豪雨，確實可能再度引起類鼻疽的疫情。在上次凱米颱風之後，從7月24日至9月29日為止，總計有80例類鼻病例，其中13例死亡。分布以台南、高雄、屏東、台中等4縣市為多，又以高雄市61例最多。近一步分析，這80例個案有69例是在颱風過後一個月內發生。

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

疾管署進一步指出，類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。

國際上報告類鼻疽死亡率可達40-75%，國內統計近五年類鼻疽致死率則為4.5%；其中糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，重症機率較高，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫，即早診斷與治療。

羅一鈞呼籲，颱風期間中南部縣市民眾要特別注意，淹水等情況會導致類鼻疽病菌散佈到空氣與積水中，清理家園時要注意防範，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會。

針對高風險慢性病患族群，羅一鈞提醒，颱風期間應該盡量待在家裡，減少門窗開放，盡量關門關窗，避免因為水氣使類鼻疽懸浮在空氣中流入，另也建議颱風過境期間在室內出外還是建議戴口罩，減少暴露在有病菌的空氣中。