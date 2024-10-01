外籍礦砂船蘭嶼擱淺19船員獲救　海巡嚴密監控燃油是否外洩

記者張君豪／台北報導

海巡署1日凌晨4時28分接獲基隆海岸電台通報，一艘巴貝多籍「BLUE LAGOON」輪船上計有包含7名烏克蘭、9名埃及、3名俄羅斯船員，船上載運包含柴油39噸、低硫燃油227噸，礦砂67500噸，原計從中國曹妃甸港前往新加坡，行經台灣東部海域遭遇颱風豪雨，在蘭嶼西南方18浬因機艙進水，上午5時38分貨輪船長見船隻進水嚴重、宣布棄船。

▲巴貝多籍貨輪在蘭嶼擱淺，下午船上19名外籍船員已全數救出。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

由於遭受「山陀兒」強颱侵台影響，現場海象惡劣，東部海域平均風力9-10級、陣風12級、浪高6-7公尺，海巡署接獲國搜中心、基隆海岸電台接獲求救通報後，立即派遣海巡署南機隊高雄艦趕往救援。





上午6時空勤總隊第1架次直升機自台東機場起飛，0644時飛抵現場，惟因現場風雨過大，無法吊掛先行返場；經研判颱風動向後，上午10時23分空偵機重新起飛，海巡署從上午11時起派遣吊掛分隊到場搜救，截至14時許，成功將該礦砂貨輪上19名船員全數救起，運返蘭嶼機場。

13時11分、該礦砂貨輪在蘭嶼岸際擱淺，目前已下錨固定，海保署及海巡署派員全程監控中船上燃油有無外洩問題。獲救19名船員暫由海巡署協助照顧，將轉交蘭嶼鄉公所、衛生所及移民署等單位辦理檢疫、緊急臨時入境等事宜。





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