山陀兒明顯北轉！明豪雨襲南部　「走太慢」北部雨量下修

▲山陀兒颱風最新路徑預估。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

強烈颱風「山陀兒」持續發布海、陸上警報，對台灣威脅增加，中央氣象署指出，今午過後颱風明顯向北運動，明天各地起風明顯，南部也開始下雨，甚至出現豪雨等級的降雨，因移動速度慢、影響時間拉長，北部、東北部雨勢斷斷續續，總雨量也有下修。

氣象署最新觀測資料顯示，山陀兒下午3時的中心位在高雄的南南西方約210公里之處，以每小時4轉8公里速度，向北轉北北東進行，近中心最大風速每秒55公尺、瞬間最大陣風每秒68公尺。

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▲山陀兒颱風目前以每小時4轉8公里，緩慢速度向北轉前進。（圖／氣象署提供）

陸上警戒範圍維持，包括雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖應嚴加戒備。台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻，應嚴加戒備。

氣象署簡任技正伍婉華說，山陀兒在今中午過後明顯向北運動，速度依舊不快，颱風結構未受破壞，海面風浪明顯增大，今天到明天恆春半島及西南沿海，出現8到10級浪高，也觀測到7到8公尺的長浪。

▲未來風力趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華提到，隨著颱風接近，台灣海峽、巴士海峽、東南部海面觀測到平均風10級，在颱風中心平均風16級、陣風17級。颱風保持完整結構登陸南部地區，令人擔心有致災性強風影響，南部地區民眾要特別注意

降雨方面，伍婉華指出，台灣東邊外圍雲系跟颱風外圍環流逐漸北上，今天下半天到明天花蓮、台東及南部山區下雨時間越來越長，雨量快速累積。隨著颱風靠近，明天南部開始下雨，下半天雨變得很大，易有短延時強降雨，且比較長時間降雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她說，明天下半天颱風往東北方向移動，因速度較慢，影響時間較久，花東、南部、中部山區及東北部山區有豪雨等級的降雨發生，中部及北部、東北部則是斷斷續續下雨，因此預估總雨量也下修調整。

伍婉華表示，周四颱風逐漸遠離，下半天南部、東南部降雨緩和，北部仍有較大雨勢。周四東北季風南下，北部、東北部及馬祖地區氣溫下降，低溫21度，其他地區23度，周六東北季風減弱，溫度才回升。