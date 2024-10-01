隱藏吃法！客火鍋店點「可樂+生蛋」她曝口感　一票驚：糗了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

做餐飲業，有時店家或員工會開發隱藏版吃法，偶爾也從用餐客人那裡得到靈感。就有女網友表示，她曾在火鍋店打工，有次遇到一個超級奇怪的點餐，客人點了一份牛肉，還有一杯「要加生雞蛋的可樂」，令她跟同事都傻眼。後來店長還實測試喝，「一開始差點吐出來，但後面回韻是一種奇妙的口感」，話題引發熱議。

女網友在Threads表示，有次她在火鍋店打工，遇到一個很怪的點餐，客人要一份牛肉之外，還要「加一顆生雞蛋和…呃，一罐可樂。」她頓時傻了「欸？生雞蛋配可樂？」客人則點頭「對，直接把蛋打進可樂裡！」

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原PO雖然一臉懵，但仍舊照做了。等客人走後，她就跟同事講「剛剛有人要喝蛋可樂！」同事也震驚「什麼癖好？」於是兩人就請店長「實測」，「一開始差點吐出來，但後面回韻是一種奇妙的口感。」

貼文引發熱議，「請那位客人搭火箭離開地球謝謝」、「老香港有『滾水蛋』，雞蛋+熱水+糖／鹽」、「我有不小心牛奶加過可樂，超好喝」、「我聽過生雞蛋+沙士是可以退火（我家從小這樣我也不知道真假），第一次聽到可樂+雞蛋的，那個味道真的能喝嗎？」

不過，就有不只一位網友指出，會不會不是拿來直接喝的？「有沒有個可能是當涮肉前的調味？」「那是要用來醃火鍋肉片的吧？」「蛋加可樂不是用來喝的，是用來沾牛肉，下去煮」、「以前是直接把生雞蛋打在牛肉上欸！」