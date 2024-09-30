排吃壽司險過號　阿伯不爽「為何這麼快？」店員神回7字全讚翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

去餐廳候位的時候，有可能要等一陣子，難免有人會先離開現場，但就得承擔過號的風險。就有網友表示，他去一間連鎖壽司店用餐時，看到女店員連續喊某號碼，就快過號時，客人終於現身，卻抱怨「為什麼這麼快？」結果女店員脫口神回「還是你要繼續等？」讓底下全讚翻。

該名網友在Threads上表示，當時他已經在用餐，但聽到女店員不斷叫號「來賓72號有在嗎？」現場卻沒有人回應。過了3分鐘後，女店員再次走出來找人，「72號有在嗎？不在的話要過號囉！」這時候，一位歐吉桑才從遠處走過來，可是一開口就是一臉不悅的說，「為什麼這麼快？」女店員聽聞便脫口，「還是你要繼續等？」

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貼文一出，許多人紛紛笑讚店員，「如果我在現場我會拍手歡呼」、「遇到奧客就該這樣」、「服務業應該就是要這樣啊，不然每次台灣鯛都覺得自己高高在上。」還有網友笑呼，「太快歡迎你繼續等，現在請73號進來」、「嫌太快的話，你這個號碼可以讓別人，你再重抽一次。」

也有網友傻眼，「第一次聽到太快入座也不行的奧客」、「第一次聽到說『為什麼這麼快』的，如果等很久是不是又要說『為什麼這麼慢』」、「我會想直接說我喊三次了，直接過號，再麻煩你重排。」有同業則現身，「這種很多。還有那種明明喊了，還說我們都沒喊的。」