蛋價明恐再降2至3元　業者囤貨逾萬箱：要崩盤了

▲國內雞蛋產量創新高，買氣低迷，明天蛋價恐再降。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

明天蛋價恐再下探！近期國內雞蛋產量屢創新高，但消費力道疲軟，台北市蛋商公會1個月內3度降價救市，仍無助買氣，目前產地價每斤僅剩24.5元、批發價34元，來到近3年新低。有蛋農指出，全台雞蛋每日至少生產過剩逾50萬顆，從蛋雞場到蛋行都在堵蛋，蛋價面臨崩盤，產業界預估明天會再降2至3元。

一名南部蛋農指出，根據農業部官方統計，目前雞蛋每日生產12.2萬箱，但實際產量比官方統計高出許多，每天至少過剩50萬顆，有蛋商囤蛋至少逾萬箱，有不少業者降價求售，每箱喊出330元就賣，還有產地每斤降3元拋售，「如果再降，真的要崩盤了。」有北部蛋行業者也說，從目前生產過剩情況研判，蛋價還有5到6元的降價空間。

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農業部畜牧司長李宜謙表示，因7月啟動淘汰寡產母雞補助計畫，已淘汰大量老母雞，目前在產的蛋雞多數是新母雞，產量效率高達8成以上，加上市場需求未有顯著提高，確實有供過於求的狀況，目前產業正自主調節減產中，對於蛋價尊重產銷雙方的決價機制。

至於是否啟動第二波淘汰補助計畫，李宜謙說，考量年底禽流感疫情難估，目前暫無新的淘汰補助規劃，但會透過種雞場源頭管控執行「種雞停止孵化計畫」，讓種雞生下的蛋先暫停孵化成雛雞，藉此控制出雛量，減少更多新雞投產。