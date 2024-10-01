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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德飆罵將官熱議！　李彥秀「立威沒幫助」：顯得廉價

▲▼李彥秀 質詢 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德日前邀請31位將軍入府茶敘，傳因不滿軍方將領未起立，讓總統賴清德當場訓斥，並摔手上資料。國民黨立委李彥秀表示，此次的「總統之怒」被軍方私下稱為「819震撼」，但這次「總統之怒」，不僅對賴清德的權威絲毫沒有幫助，更顯得有些廉價。

李彥秀表示，賴清德是「生氣」還是「立威」，或許每個人的感受不同，但是，整起事件背後，反映出來的態度與高度，反而是更讓人擔心的。在軍方提交給府方的將軍簡歷中，居然還包括「籍貫」資料，顯見軍方的觀念與思維，仍停留在上個世紀90年代（1992年修訂戶籍法，廢除身分證「本籍」，改以出生地代之）。

李彥秀提到，更讓人難以置信的是，事件曝光後，總統府知情人士的回應居然是「這是軍方沿襲已久的既定格式，與前總統蔡英文執政時並無不同」。事件發生後，府方大可展現賴清德的高度，順勢要求軍方未來去除「籍貫」資料，結果府方第一時間反應，居然是將前總統蔡英文推出來當擋箭牌「其心可誅！」請問，事件過後，未來國防部仍依循慣例，將「籍貫」視為重要個資呈給總統嗎？

「弱勢者生氣，是無奈下的憤怒」李彥秀說，但是作為國家最高領導人還輕易動怒，恐怕反應的不僅是對權力的心虛，更是反應賴清德的身心狀態。「君子不怒而威，一怒而天下熄，」領導者既使發脾氣也必須是經過「精心設計」，如果賴清德因為軍購交貨延宕、招募不力、軍紀廢弛、訓練不佳而震怒，全民都會認同叫好，軍方更會知道總統關心什麼？在意什麼？但這次「總統之怒」，不僅對賴清德的權威絲毫沒有幫助，更顯得有些廉價。
 

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