越南特赦近3800人！「64名殺人犯、91名性侵犯」入列　政治犯除外

▲越南國家主席​​蘇林簽署2024年特赦決定。（圖／路透）

文／中央社

越南將特赦近3800名囚犯，其中包括濫用職權者、殺人犯等。國家主席辦公室副主任范青河宣稱，這體現越南黨和國家的寬容仁慈。但意圖推翻政府或恐怖主義的政治犯皆不能獲赦。

越南國家主席蘇林（To Lam）29日簽署2024年特赦決定，對符合條件的3763名服刑中的囚犯及2名暫時停止服刑的人員進行特赦，並於明天生效。越南國家主席辦公室、公安部、最高人民法院及外交部官員今天共同召開記者會說明。

越南國家主席辦公室副主任范青河（Pham Thanh Ha）宣稱，2024年的特赦再次體現了越南黨和國家的寬容政策，以及越南民族對於罪犯的仁慈傳統，「鼓勵他們悔改、自我鍛煉，成為對社會有用的人」。 他還認為，特赦同時也是對囚犯改造、遵守規章制度的肯定。范青河說，這是教育、改造囚犯的結果，展現了監獄、家庭、相關機構和全體社會在落實越南黨和國家刑事政策上的緊密合作。

當被問及獲特赦的囚犯主要犯下何種罪名以及是否有政治犯獲釋時，公安部副部長阮玉林（Nguyen Ngoc Lam）指出，共有403名經濟罪犯、275名濫用職權者、64名殺人犯、205名毒品犯、91名性侵犯、156名搶劫犯、77名盜竊犯及2494名其他罪名的囚犯被特赦。當中有561名是少數民族。

阮玉林雖未具體回答是否有政治犯獲赦，但官方今年8月初在一場宣布國家主席特赦決定的記者會上說明，因叛國罪、間諜罪入獄，以及意圖推翻政府擾亂安全、針對政府的恐怖主義活動的犯罪者，都不能被特赦。

外交部副部長杜雄越（Do Hung Viet）表示，近3800名囚犯中還有20名外籍囚犯。其中包括9名中國人、3名寮國人、2名柬埔寨人、2名美國人、1名印度人等。他們因為殺人、走私、賭博、協助他人在越南非法居留等原因獲罪。

不過在場越南官員並未在記者會上具體回應越南目前有多少受刑人，僅說後續會以書面方式通知。而根據「世界監獄簡報」（World Prison Brief）資料，截至2022年6月，越南全國共有將近13萬4000名受刑人。相當於每十萬人就有135人被關。 越南自2009年迄今已進行過9次特赦，共計釋放超過9萬2000名囚犯。最近一次特赦是2022年9月2日越南國慶之際，距今已有兩年時間，當時釋放了2434名囚犯。