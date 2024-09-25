　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「挖叔叔墳墓」偷屍骨！勒索家人還賭債　37歲越男秒被抓

▲▼南韓墳墓，南韓祖墳，南韓陵墓（示意圖／CFP）

▲越南一名男子因欠下大筆賭債，竟挖掘叔叔的墳墓，偷走屍骨，並匿名勒索家人。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

越南一名男子因為欠下大筆賭債無法償還，竟去挖掘叔叔的墳墓，將叔叔的部分遺骨偷走後，匿名傳訊向家人勒索50億越南盾（約新台幣648萬元）。家人接獲勒索訊息後，隨即報警，而警方調查後也立刻鎖定該名男子，最終他坦承犯行，並將叔叔的屍骨還給家人。

根據《南華早報》報導，這名37歲嫌犯名叫劉青南（音譯，Luu Thanh Nam），來自越南北部清化省，他的叔叔4年前逝世，而他9月9日偷偷跑到叔叔的墓前，用鏟子將墳墓挖出一個約20公分深的洞口，並取走叔叔的部分屍骨，隨後將其藏在附近的垃圾堆中。

劉青南10日透過一個匿名的電話號碼發訊息給叔叔的媳婦、也就是堂哥的妻子，威脅對方支付贖金換取遺骨。他還警告嫂嫂如果報警，就永遠無法取回公公的遺骸。

劉青南藉此向家人勒索50億越南盾（約新台幣648萬元），企圖償還他欠下的巨額賭債。收到這則勒索訊息後，堂哥一家震驚不已，隨即檢查了父親的墳墓，沒想到真的發現棺蓋被撬開。

堂哥立即報警處理，而警方展開調查後，迅速就鎖定劉青南為嫌犯。嫌犯在被逮後坦承所有犯行。他聲稱，自己是因為無法償還龐大的賭債，才會犯下盜墓的惡行。而警方最終也順利找回遺骨，將其歸還給家屬。

劉青南12日因盜墓及勒索罪被捕，雖然目前尚未公布具體刑罰，但根據越南法律，盜墓罪最高可判處7年有期徒刑，而勒索罪則視涉及金額大小，最高可被判處20年監禁。

ET快訊
快訊／股王數度漲停！　一張最多賺41萬
一跪柯P成名！　美女主播「宣布轉行」
22歲台男赴陸失聯「涉多地詐騙」　國台辦：嚴格辦案
瑞士「安樂死膠囊座艙」首度啟用！女子艙內死亡　多人遭逮捕
國道3死「23歲男倖存」　現況曝光
快訊／立院8委員會　召委全出爐
依依離婚：壓力大到憂鬱！　搬回娘家「見1幕」哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男在家門口吐痰「DNA匹配殺人凶手」　破解35年前25歲女命案

1個月狂吃「720顆雞蛋」！他親身實測　驚人成果曝光

「挖叔叔墳墓」偷屍骨！勒索家人還賭債　37歲越男秒被抓

瑞士「安樂死膠囊座艙」首度啟用！女子艙內死亡　多人遭逮捕

黎巴嫩對外航班「陸續停飛」！　美大使館籲公民：能走快走

民調「只差1％」緊咬！川普2大議題最吃香　賀錦麗選情退燒了

川普喊「美國製造」！　德車廠本土化、墨西哥進口徵100%關稅

本月第5次！　美阿拉斯加州「發現4架俄羅斯軍機」

黎巴嫩局勢升級！英國「加派700兵」助公民撤離　2軍艦巡航地中海

全盛期逾2000間！　Kmart美國最後1間大型實體店將熄燈

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

上海迪士尼小熊維尼被打倒在地

客運司機到靈堂前下跪道歉！　女大生母親數度落淚氣憤喊告

「超思蛋案」檢調約談3官6業者　農業部長陳駿季：配合司法調查

男在家門口吐痰「DNA匹配殺人凶手」　破解35年前25歲女命案

1個月狂吃「720顆雞蛋」！他親身實測　驚人成果曝光

「挖叔叔墳墓」偷屍骨！勒索家人還賭債　37歲越男秒被抓

瑞士「安樂死膠囊座艙」首度啟用！女子艙內死亡　多人遭逮捕

黎巴嫩對外航班「陸續停飛」！　美大使館籲公民：能走快走

民調「只差1％」緊咬！川普2大議題最吃香　賀錦麗選情退燒了

川普喊「美國製造」！　德車廠本土化、墨西哥進口徵100%關稅

本月第5次！　美阿拉斯加州「發現4架俄羅斯軍機」

黎巴嫩局勢升級！英國「加派700兵」助公民撤離　2軍艦巡航地中海

全盛期逾2000間！　Kmart美國最後1間大型實體店將熄燈

台灣明年2月將舉辦經典賽資格賽　棒協：大聯盟初步允諾

ETC台灣隊研發「AI車牌辨識」奪獎　助泰公路提速1.8倍

勞力士「保護地球・恒動不息」計劃保護生命之源　「藍色使命」建立希望點保護海洋

男在家門口吐痰「DNA匹配殺人凶手」　破解35年前25歲女命案

台積電帶飛！股王信驊盤中數度漲停　一張最多賺41萬

食農教育急先鋒！「花蓮食農博覽會登場　食魚教育與海洋保育

《神鬼戰士II》等24年回來！　揭身世之謎：盧賽斯生父就是「他」

全國地政盃移師花蓮！6賽事全台競技　限量版紀念品超搶手

金鐘專訪／李銘順第一次有幸運物　范文芳得知兄弟爭獎：光宗耀祖

白飯、冰沙都能吃到飽！王品「12MINI」17家街邊店自助吧升級

真是奇「雞」！彈奏美國國歌　上過美國達人秀震驚眾人

國際熱門新聞

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

日女YTR「無罩騎腳踏車」　影片吸231萬觀看

SHEIN拋售名牌　adidas和PUMA怒喊告

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

輝達、台積電ADR收紅領漲美股！　道瓊、標指創新高

韓新婚夫婦自然產「五胞胎」　1.7億韓元入袋

日本「周休三日」難推行　專家曝原因

耳朵內爆炸！　三星藍牙耳機突爆害女用戶「永久聽力損傷」

恐一輩子坐牢！　川普刺客遭起訴「企圖暗殺」共5項罪名

新加坡前交長認5罪！新加坡近50年來首例

日本大奶網紅「全裸打掃」破百萬觀看　1狠招沒被下架

女童險遭性侵　猴子追打嚇跑噁狼

互看不順眼！阿根廷、委內瑞總統互相發布逮捕令

更多熱門

相關新聞

越南官員「貪污3.2億」賭博　遭法院判死

越南官員「貪污3.2億」賭博　遭法院判死

越南衛生部負責財務管理的官員阮黃因貪污被判死刑。調查指出，阮黃涉嫌偽造409張單據領取2460億越南盾（新台幣約3.2億元）公款，其中逾半據為己用，包括拿去賭博、買彩券。

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

老公信邪教！　逼妻女和「老師」睡

老公信邪教！　逼妻女和「老師」睡

比腕力「喀擦一聲」折斷　他痛到傻眼

比腕力「喀擦一聲」折斷　他痛到傻眼

印尼恐怖意外！4人遭火車撞死

印尼恐怖意外！4人遭火車撞死

關鍵字：

越南盜墓案賭債家族勒索東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

日女YTR「無罩騎腳踏車」　影片吸231萬觀看

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

SHEIN拋售名牌　adidas和PUMA怒喊告

屏東18歲高職生失聯！手機最後定位「在緬甸」

3年前愛女也撞死　心碎母4頁親筆信曝

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面