「挖叔叔墳墓」偷屍骨！勒索家人還賭債　37歲越男秒被抓

▲越南一名男子因欠下大筆賭債，竟挖掘叔叔的墳墓，偷走屍骨，並匿名勒索家人。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

越南一名男子因為欠下大筆賭債無法償還，竟去挖掘叔叔的墳墓，將叔叔的部分遺骨偷走後，匿名傳訊向家人勒索50億越南盾（約新台幣648萬元）。家人接獲勒索訊息後，隨即報警，而警方調查後也立刻鎖定該名男子，最終他坦承犯行，並將叔叔的屍骨還給家人。

根據《南華早報》報導，這名37歲嫌犯名叫劉青南（音譯，Luu Thanh Nam），來自越南北部清化省，他的叔叔4年前逝世，而他9月9日偷偷跑到叔叔的墓前，用鏟子將墳墓挖出一個約20公分深的洞口，並取走叔叔的部分屍骨，隨後將其藏在附近的垃圾堆中。

劉青南10日透過一個匿名的電話號碼發訊息給叔叔的媳婦、也就是堂哥的妻子，威脅對方支付贖金換取遺骨。他還警告嫂嫂如果報警，就永遠無法取回公公的遺骸。

劉青南藉此向家人勒索50億越南盾（約新台幣648萬元），企圖償還他欠下的巨額賭債。收到這則勒索訊息後，堂哥一家震驚不已，隨即檢查了父親的墳墓，沒想到真的發現棺蓋被撬開。

堂哥立即報警處理，而警方展開調查後，迅速就鎖定劉青南為嫌犯。嫌犯在被逮後坦承所有犯行。他聲稱，自己是因為無法償還龐大的賭債，才會犯下盜墓的惡行。而警方最終也順利找回遺骨，將其歸還給家屬。

劉青南12日因盜墓及勒索罪被捕，雖然目前尚未公布具體刑罰，但根據越南法律，盜墓罪最高可判處7年有期徒刑，而勒索罪則視涉及金額大小，最高可被判處20年監禁。