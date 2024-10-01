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台灣虎航開航「高雄-富國島」　單程機票3千有找！明開搶

▲台灣虎航大徵才 。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航開航高雄-富國島航線。（資料圖／台灣虎航提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航繼10月28日將開航高雄-日本岡山航線後，今（1日）再宣布，同日將同步開航高雄-富國島航線，直抵越南熱門度假島嶼天堂，每周3班，明天上午10時起到3日，限定2天推出單程未稅2999元起促銷機票。

台灣虎航再擴展新航線，10月28日繼開航高雄-岡山航線後，將同日再開航高雄-富國島航線，除了是台灣虎航從高雄飛航越南的第2條航線外，也是高雄出發的第10條航線。

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根據台灣虎航規劃，高雄-富國島航線開航初期，每周3班，去程航班編號IT493，每周一、三、五上午8:00自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT494，每周一、三、五的上午11:40自富國國際機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航宣布，明天10月2日上午10時起至10月3日晚間23時59分，將推出單程機票未稅2999元起的開賣促銷價，搭乘日期為2024年10月27日起至2025年3月29日止。

新航集團旗下的低成本航空公司酷航也宣布，為因應北半球冬季旅遊需求的增長，調整其航線網絡，11月起清邁每周10班增至11班，河內每周5班增至6班。

自12月起，飛往珀斯航班將從每周13班增加至14班；飛往墨爾本從每周12班增加至13班，明年1月起增至每日2班。新加坡經台北飛往首爾仁川航班增至每周7班，調整為每日1班；新加坡經台北飛往東京成田航班將從每周12班增至14班。帶動台北往返新加坡的航班將增至每周25班。

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