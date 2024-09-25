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越南官員「貪污3.2億」賭博買彩券　法院判處死刑

▲前陸軍司令部軍情處賴姓軍官與前軍備局蔡姓軍官負責採購海龍高性能兩棲作戰艦，與黃姓造成業者勾搭浮編上億元採購，賴、蔡蒙混讓黃姓業者驗收過關，桃檢8日依貪汙罪嫌起訴。（圖／達志示意圖）

▲越南衛生部負責財務管理的官員阮黃因貪污被判死刑。（圖／達志示意圖）

文／中央社

越南衛生部負責財務管理的官員阮黃因貪污被判死刑。調查指出，阮黃涉嫌偽造409張單據領取2460億越南盾（新台幣約3.2億元）公款，其中逾半據為己用，包括拿去賭博、買彩券。

越南監察報（Thanh Tra）報導，53歲的阮黃（Nguyen Hoang）曾任越南衛生部中央衛生與流行病學研究院總會計師、財務會計主任職務，因為貪污資產，23日晚間遭河內市人民法院判處死刑。

調查指出，中央衛生與流行病學研究院自2009年3月至2023年2月在一家銀行開了6個帳戶，阮黃在管理期間偽造409張單據，共提款逾2460億越南盾，為掩人耳目並將940億回存，剩餘1520億（新台幣約1.7億元）據為己用。

阮黃坦承所有犯行，並自稱挪用的公款只用於個人消費和賭博，沒有分給任何人。根據起訴書，阮黃供稱，曾多次拿挪用的公款請同事買彩券，並在中央衛生與流行病學研究院的隱密處交付現金。

調查機關已查封阮黃名下財產，包括一輛汽車、河內市西湖區一塊面積超過426平方公尺的土地、北寧省（Bac Ninh）一塊面積超過1500平方公尺的土地及興安省（Hung Yen）一塊面積超過450平方公尺的土地。

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