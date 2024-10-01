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超前部署！北市水門只出不進、下午1點拖吊　水利署：下午5點關水門

▲▼蔣萬安出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

強颱山陀兒持續逼近台灣，台北市政府9月30日早上宣布，10月1日上午9時全市水門、越堤坡道「只出不進」，依規定4小時後開始拖吊；北市水利處1日進一步宣布，下午5時關閉全市水門、越堤坡道。但由於台北市1日未降雨，被問到是否有些太超前？台北市長蔣萬安說明，料敵從寬禦敵從嚴，以保障市民生命財產安全為優先考量。

北市水利處9月30日上午表示，據氣象署資料，因山陀兒逐漸接近台灣，預計1日至2日雨勢較為顯著，且考量上游水庫已開始進行調節性放水，如降雨量持續加劇極可能加大調節性放水，致河川水位快速上漲，可能漫淹至高灘地，因此台北市於10月1日上午9時執行全市水門及越堤坡道「只出不進」管制，並開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車。

而根據台北市政府規定，「只出不進」管制後4小時開始拖吊堤外車輛，因此10月1日下午1時將進行拖吊作業。台北市水利處1日上午9時再進一步宣布，因應山陀兒颱風來襲，且考量上游水庫已開始進行調節性放水，颱風路徑逐漸接近北部地區，未來降雨量恐持續加劇，台北市將於1日傍晚5時起陸續「關閉」全市疏散門及越堤堤坡道。

然而台北市1日沒有下雨，卻於昨早就宣布今早9時水門只出不進，今傍晚5時更要關水門，會不會有些太超前？蔣萬安上午出席公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會時表示，北市府隨時都跟氣象團隊密切關注颱風路徑，所以可了解到在今天晚間入夜後，明天上午開始雨勢、風勢增強。

蔣萬安提及，今早9時全市水門開始進行車輛「只出不進」管制措施，4小時後，也就是下午1時進行拖吊，呼籲市民趕快移車，「我們秉持的就是預先部署，料敵從寬禦敵從嚴，絕對以確保市民朋友生命財產安全為最優先考量」。

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