快訊／山陀兒逼近「雙北9縣市豪大雨特報」　強風告警範圍曝

▲山陀兒颱風持續靠近台灣，各地風雨增強。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

山陀兒颱風持續靠近台灣，風雨開始增強明顯，中央氣象署今（1日）上午針對9縣市發布豪大雨特報，其中恆春半島、台東縣山區為大豪雨等級，持續到晚上，並針對12縣市發布路上強風特報，提醒民眾特別注意。

氣象署指出，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日恆春半島及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，花蓮縣、台東縣及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率。

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▲9縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署進一步指出，基隆北海岸、新北、宜蘭、台南、高雄、屏東地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

此外，氣象署表示，今日恆春半島及蘭嶼、綠島易有10至12級強陣風，屏東、台東及澎湖、金門、馬祖有9至10級強陣風，高雄以北、宜蘭及花蓮沿海空曠地區亦有8至9級強陣風。

明晨起各地風力逐漸增強，尤其屏東地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島將有12級以上強陣風，台東、高雄、台南地區、台中至嘉義沿海空曠地區及金門、馬祖易有10級以上強陣風，氣象署提醒民眾要注意。

▲12縣市發布陸上強風特報。（圖／氣象署提供）

豪雨特報

影響時間：01日上午至01日晚上

＊大豪雨：恆春半島、台東縣山區

＊豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島

＊大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣

陸上強風特報

影響時間：01日上午至02日下午

＊影響區域：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區