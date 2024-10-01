山陀兒北上龜速！蔣萬安：依標準判斷颱風假　原則上今晚8點宣布

▲蔣萬安出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

強颱山陀兒來襲，中央氣象署已發布海上陸上颱風警報，但山陀兒北上速度緩慢，今（1）日判斷2日是否停班停課標準恐變更加困難，被問到今日是否仍為晚上8時宣布停班停課？台北市長蔣萬安表示，會依相關規定跟停班停課標準，經基北北桃4縣市共同討論、評估後，原則上晚上8點對外宣布。

蔣萬安1日上午出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會，會前接受媒體訪問。關於台北市防颱整備措施，蔣萬安說明，自己昨日到大湖隧道前、大湖公園旁視察，了解整個防颱整備工作是否確實落實，另也到北安抽水站視察抽水站運作是否順利運作，到現場緊盯各項工作要確實到位，也再次要求局處一定要秉持料敵從寬、禦敵從嚴的態度因應。

蔣萬安提及，這次也密切關注颱風路徑，預計風勢、雨勢從2至3日對北部地區影響最大，今天下午就會將EOC（災害應變中心）升級到二級開設，屆時各局處就會進駐，也希望民眾做好各項防颱整備，嚴陣以待，切勿輕忽。

媒體追問，由於山陀兒移速變慢，今判斷明天是否停班停課的標準變較困難，今是否依舊晚上8點對外宣布？蔣萬安回應，原則上都是在晚上8點宣布隔天是否停班停課，會依照相關規定及停班課標準，基北北桃4縣市共同討論、綜合評估後做出決定。

另外，南部地區嘉義縣、台南、高雄、屏東今均停班停課，唯獨嘉義市正常上班上課，嘉義市長黃敏惠臉書被網友灌爆？蔣萬安認為，各縣市長一定都是依照既有機制、縱整評估做出決定，一切回歸專業跟機制，以及停班課標準評估。