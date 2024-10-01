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颱風交通異動懶人包！立榮航空明天「國內航班全取消」

▲▼EMU3000城際列車採訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲颱風來襲，台鐵調整行車計畫。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒強颱來襲，今(1日)國內線班機取消85架次，離島交通船141航次停航。高鐵正常發車；台鐵南迴線今全天停駛，東部對號列車花東線、北迴線停駛，西部幹線部分列車截短行駛，下午西部對號列車彰化以南停駛。立榮航空明(2)日國內線航班全取消。《ETtoday新聞雲》整理交通異動懶人包，供讀者參考。

台鐵

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台鐵今(1日)宣布，南迴線全天停駛，東部幹線對號列車花東線停駛，北迴線蘇澳新=花蓮全線停駛，西部幹線部分列車截短行駛，其中下午西部對號列車彰化到屏東間陸續停駛。

台鐵上午公布最新行車運行計畫，南迴線今全天停駛，東部幹線對號列車花東線停駛、北迴線蘇澳新=花蓮全線停駛，下行台北往花蓮只行駛至蘇澳新、羅東。

因應強颱來襲，西部幹線則有部分對號列車截短停駛，其中下行對號列車，自511 次(台北 09:16 開)及 131 次(山線、台北10:00開)起，對號列車只行駛至彰化站；上行對號列車自142 次(潮州 15:35)起，彰化以南停駛，北上改由彰化站始發，等同下午過後台鐵西部幹線彰化到屏東間對號列車陸續停開該區間。

台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。


10月1日列車行駛概況如下：

一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：

(一)對號列車：
1.下行班次：
(1)371次台中=潮州間行駛。
(2)161次南港=潮州間行駛。
(3)105次基隆=新左營間行駛。
(4)111次(台北08:00開)南港=潮州間行駛(潮州=枋寮間停駛)。
(5)113次(台北08:28開)七堵=嘉義間行駛(嘉義=屏東間停駛)。
(6)115次(台北09:00開)基隆=嘉義間行駛(嘉義=屏東間停駛)。
(7)511次(海線、台北09:16開)及131次(山線、台北10:00開)起對號列車行駛至彰化站，511次彰化=新左營間停駛、131次彰化=潮州間停駛。
(8)653次(海線、台北19:11開)七堵=彰化間行駛(台東=七堵間停駛)。
(9)301次、501次全區間停駛。

2.上行班次：
(1)176次(潮州12:03開)前(含)各列次正常行駛，往北迴跨線列車行駛至蘇澳新站、宜蘭站或羅東站。
(2)128次(新左營13:40開)新左營=基隆間行駛(屏東=新左營間停駛)。
(3)132次(潮州13:45開)潮州=七堵間行駛(枋寮=潮州間停駛)。
(4)134次(嘉義15:55開)嘉義=基隆間行駛(屏東=嘉義間停駛)。
(5)138次(嘉義16:55開)嘉義=七堵間行駛(屏東=嘉義間停駛)。
(6)136次(台中17:25開)台中=南港間行駛(潮州=台中間停駛)。
(7)142次(潮州15:35)潮州=彰化間停駛。
(8)144次(屏東16:35)屏東=彰化間停駛。
(9)146次(潮州16:50)潮州=彰化間停駛。
(10)168次(台東16:00)台東=彰化間停駛。
(11)150次(屏東17:48)屏東=彰化間停駛。
(12)152次(屏東18:40)屏東=彰化間停駛。
(13)154次(潮州18:14)潮州=彰化間停駛。
(14)554次、386次全區間停駛。

(二)區間(快)車：基隆=潮州正常行駛，潮州=枋寮視風雨狀況機動行駛。

二、東部幹線：

(一)對號列車：
1.下行台北往花蓮行駛至蘇澳新、羅東。
2.花蓮=台東間停駛。
3.北迴線(蘇澳新=花蓮)全線停駛。
4.426次、421次、441次全區間停駛。

(二)區間(快)車：
1.下行台北往花蓮只行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形機動調整。
2.上行花蓮往宜蘭只行駛至新城站，並視風雨情形機動調整。
3.花蓮=台東間正常行駛，並視風雨情形機動調整。

三、南迴線：全線停駛

四、支線：正常行駛，並視風雨情形機動調整。

▲▼高鐵,台灣高鐵,月台,月台門,旅客。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵今正常行駛。（資料圖／記者李姿慧攝）

高鐵

台灣高鐵表示，依據最新氣象資訊綜合研判，明(1日)天全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。後續如因颱風影響需進行高鐵營運調整，將盡速提前公告。颱風期間為確保安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。

高鐵公司今(30日)晚宣布，明天高鐵全線正常行駛，颱風期間相關退費及退票規定，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

航空

民航局統計，受山陀兒颱風影響，今日截至10時，國內線取消85架次，國際暨兩岸航線取消9架次。

立榮航空

因受「山陀兒」颱風影響，立榮航空宣布，明(2)日國內線航班全數取消，最新航班動態，敬請旅客多加利用立榮航空官網或立榮航空APP查詢。

華航

華航宣布，受山陀兒颱風影響，華航今(1)日高雄回程航班有異動，其中航班延後包括CI177大阪-高雄、CI758新加坡-高雄、CI185首爾金浦-高雄；航班取消包括CI840曼谷-高雄、CI936香港-高雄。

▲▼端午連假明天開跑，松山機場旅客排隊搭機。（圖／民航局提供）

▲受颱風影響，部分航班出現異動。（資料示意圖／民航局提供）

海運

航港局表示，受山陀兒颱風影響，今日(10月1日)共有16航線，計141航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

停航航線如下：

1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。
2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。
4.南竿-東引：全部停航(1航次)。
5.南竿-莒光：全部停航(6航次)。
6.南竿-北竿：部分停航(開航12航次、停航18航次)。
7.高雄-馬公：全部停航(1航次)。
8.布袋-馬公：全部停航(5航次)。
9.台南將軍-澎湖東吉：全部停航(1航次) 。
10.富岡-綠島：全部停航(6航次)。
11.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。
12.後壁湖-蘭嶼：全部停航(2航次)。
13.金門-石井：全部停航(2航次)。
14.金門-五通：全部停航(20航次)
15.東港-小琉球：全部停航(52航次)。
16.鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)。

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