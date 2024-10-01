　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

19歲正妹「重機網紅」高速飆車身亡　網嘆：曾自稱摔車玩家

記者廖翊慈／綜合報導

大陸江蘇一名19歲的重機網紅「石膏」9月29日17點20分行經一省道時，與一輛轎車發生嚴重撞擊。「石膏」被噴飛10多公尺遠，重機碎片散落一地，與她同行的男子也倒地不起。「石膏」的友人透露，石膏已死亡，遺體目前送回江蘇老家。

▲▼重機網紅石膏身亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼重機網紅「石膏」。（圖／翻攝自微博）

▲▼重機網紅石膏身亡。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，有網友曝光了車禍現場畫面，可見車禍發生後，被撞的黑色汽車左側車門嚴重變形，地上躺著一男一女，其中甩到路中間的女子是「石膏」，她摔下車後，還試圖努力掙扎了一下，可惜人沒站起來，就倒下了，傷勢非常嚴重。

▲▼重機網紅石膏身亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼「石膏」曾試圖起身，但最終仍倒地不起。（圖／翻攝自微博）

▲▼重機網紅石膏身亡。（圖／翻攝自微博）

「石膏」的友人表示，並非「石膏」駕駛重機，而是該名男子載著「石膏」，「這個男的騎行時，注意力不集中，沒看前面就跟前車撞上去了，還騎到180碼，非常喜歡刺激，他斷了一條腿，但『石膏』整個人都沒了。」

▲▼重機網紅石膏身亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼重機網紅石膏身亡。（圖／翻攝自微博）

▲「石膏」的抖音帳號目前已關閉。（圖／翻攝自微博）

有網友指出，「石膏」7萬多粉絲的抖音自介寫著，「江蘇摔車玩家」、「車與車相撞叫石膏」，令人感到相當諷刺。「石膏」先前也因車禍摔斷腿，當時就有網友調侃她，而石膏則回覆對方「我頭七回來看看」，沒想到該則留言一語成讖。

該起死亡事故也讓不少網友感嘆，「鬼火一響，爹媽白養；車頭一翹，閻王一笑，這交通工具，這樣騎早晚要出事的」、「追求刺激、追求極限可以，但是一定要把生命放在第一位啊」、「一定要引以為戒，真的太危險了，可能平常這樣做，已經習慣了，不知道會付出生命作為代價」。

▲▼重機網紅石膏身亡。（圖／翻攝自微博）

▲石膏曾多次發生車禍。（圖／翻攝自微博）

報導指出，「重機網紅」彷彿有什麼魔咒一般，近年來，已經造成10多起死亡事故，其中，最近一起則是在今年8月，一名34歲的重機網紅「賈睿」過世，生前也是發生多次摔車事故。

ET快訊
38歲所長幸福婚紗照曝光　留下1歲、4歲女兒
高雄艦出海救人！　海象惡劣畫面曝光
LIVE／7縣市明達颱風假標準！山陀兒估明午登陸　日測S迴轉
惡劣毒蟲陳嘉瑩「2度撞護欄」害警殉職　落網曝：怕沒錢繳罰金
超市菜架超空「結果剩2物」！台人笑了：加紅蘿蔔湊齊挑食3寶
LIVE／強颱山陀兒直撲西南部　氣象署最新說明
又有喪屍衝撞警車！　1警受傷送醫
快訊／第5度提訊　柯文哲「不願出庭」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸專家：財政政策要「開大招」　國債加到10兆元也不誇張

19歲正妹「重機網紅」高速飆車身亡　網嘆：曾自稱摔車玩家

3死15傷！上海松江沃爾瑪隨機砍人　嫌犯持雙刀犯案「襯衫一片紅」

吳慷仁火速表態！轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博卻罵聲一片

陸女飯店內裸睡「早上被開門」！陌生男闖入嚇壞她

火爆女「無影腳」踹電梯洩憤！下秒門爆掉受困　當場悲劇了

陸建政75週年重申反台獨　習近平：統一是大勢所趨誰都無法阻擋

美對台提供史上最大軍援　陸國台辦批民進黨：讓台灣日益兵凶戰危

三隻羊又出事！　主播賣「盜版霸王茶姬」還稱：不是抄襲是學習

免費玩1年！陸迎「台灣首來族」　國台辦：1256個景區讓人不虛此行

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

颱風來襲！再20天就能收割水稻　曾虧200萬...農夫盼傷害降到最低

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

鄭中基揪盧廣仲唱〈左右為難〉　認識6年..初見面：在吃涼麵XD

陸專家：財政政策要「開大招」　國債加到10兆元也不誇張

19歲正妹「重機網紅」高速飆車身亡　網嘆：曾自稱摔車玩家

3死15傷！上海松江沃爾瑪隨機砍人　嫌犯持雙刀犯案「襯衫一片紅」

吳慷仁火速表態！轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博卻罵聲一片

陸女飯店內裸睡「早上被開門」！陌生男闖入嚇壞她

火爆女「無影腳」踹電梯洩憤！下秒門爆掉受困　當場悲劇了

陸建政75週年重申反台獨　習近平：統一是大勢所趨誰都無法阻擋

美對台提供史上最大軍援　陸國台辦批民進黨：讓台灣日益兵凶戰危

三隻羊又出事！　主播賣「盜版霸王茶姬」還稱：不是抄襲是學習

免費玩1年！陸迎「台灣首來族」　國台辦：1256個景區讓人不虛此行

環保與健康同行！雲林縣政府團隊「吃素」迎接國慶焰火大典

獨／寒舍艾美「探索廚房」11／1漲價　這3個餐期貴100元

颱風交通異動懶人包！立榮航空明天「國內航班全取消」

快訊／台中後火車站商圈套房飄異味　房東收租驚見他臉發黑死亡

福特「陸規新中型休旅」改款登場！搭1.5升渦輪、PHEV油電雙動力

工作一年想送禮給主管　過來人搖頭！再提醒1細節：也要考慮到

報告：台瓜邦交穩固　但中國金錢攻勢威脅加深

山陀兒逼近！屏東獅子鄉暴雨　內文村排水溝堵塞泥水湧入路面

王品聯手foodpanda獨家合作　看好外送營收雙位數成長

抓女毒蟲殉職留2幼女…所長幸福家庭照曝光！與妻十指緊扣滿眼愛意

大陸熱門新聞

吳慷仁轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博罵聲一片

免費玩1年！陸迎「台灣首來族」

陸女飯店內裸睡　陌生男突開門闖入

3死15傷！上海松江沃爾瑪隨機砍人 嫌犯持雙刀犯案「襯衫一片紅」

正妹「重機網紅」身亡 生前掙扎畫面曝

火爆女「無影腳」踹電梯洩憤　下秒悲劇了

三隻羊又出事！主播賣「盜版霸王茶姬」賺1.1億

財富自由！作家嗨喊：A股狂賺千萬

余承東回應華為「三折疊機」為何缺貨

逆天長腿妹帶孩出遊！身分震驚全網「竟是奶奶帶孫女」

習近平：兩岸血脈相連「統一」誰都無法阻擋

五金行老闆一夜捕13頭野豬「賺超14萬元」

陸國台辦批民進黨：讓台灣日益兵凶戰危

A股暴漲！網：進入「武則天守寡」階段

更多熱門

相關新聞

漢翔董座胡開宏五楊高架遇車禍　駕駛慘斷腿

漢翔董座胡開宏五楊高架遇車禍　駕駛慘斷腿

漢翔董事長胡開宏昨(9/30)晚間前往台北君悅酒店簽署無人機備忘錄，沒想到回程行經國道1號五楊高架橋時遇到車禍，胡開宏的駕駛、33歲王男下車要放警告標誌時，遭到後方自小客車追撞，結果右小腿當場斷裂，警消到場處理後立即送醫治療，胡開宏也徹夜未眠在醫院陪伴。

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞送醫不治

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞送醫不治

高雄誇張車禍！他恍神撞2車「車輛側立路中」

高雄誇張車禍！他恍神撞2車「車輛側立路中」

即／五楊高架嚴重連環撞　男大腿斷了

即／五楊高架嚴重連環撞　男大腿斷了

文大便當店闆娘遭里長撞死　判決出爐

文大便當店闆娘遭里長撞死　判決出爐

關鍵字：

重機網紅車禍江蘇石膏抖音

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」時間點曝光

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

吳慷仁轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博罵聲一片

快訊／山陀兒又增強！　陸警擴大9縣市

快訊／山陀兒「幾乎沒動」明撞進南部　氣象署：特別擔心

山陀兒今北轉　登陸撞中央山脈

更多

最夯影音

更多

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面