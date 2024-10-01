19歲正妹「重機網紅」高速飆車身亡　網嘆：曾自稱摔車玩家

記者廖翊慈／綜合報導

大陸江蘇一名19歲的重機網紅「石膏」9月29日17點20分行經一省道時，與一輛轎車發生嚴重撞擊。「石膏」被噴飛10多公尺遠，重機碎片散落一地，與她同行的男子也倒地不起。「石膏」的友人透露，石膏已死亡，遺體目前送回江蘇老家。

▲▼重機網紅「石膏」。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，有網友曝光了車禍現場畫面，可見車禍發生後，被撞的黑色汽車左側車門嚴重變形，地上躺著一男一女，其中甩到路中間的女子是「石膏」，她摔下車後，還試圖努力掙扎了一下，可惜人沒站起來，就倒下了，傷勢非常嚴重。

▲▼「石膏」曾試圖起身，但最終仍倒地不起。（圖／翻攝自微博）

「石膏」的友人表示，並非「石膏」駕駛重機，而是該名男子載著「石膏」，「這個男的騎行時，注意力不集中，沒看前面就跟前車撞上去了，還騎到180碼，非常喜歡刺激，他斷了一條腿，但『石膏』整個人都沒了。」

▲「石膏」的抖音帳號目前已關閉。（圖／翻攝自微博）

有網友指出，「石膏」7萬多粉絲的抖音自介寫著，「江蘇摔車玩家」、「車與車相撞叫石膏」，令人感到相當諷刺。「石膏」先前也因車禍摔斷腿，當時就有網友調侃她，而石膏則回覆對方「我頭七回來看看」，沒想到該則留言一語成讖。

該起死亡事故也讓不少網友感嘆，「鬼火一響，爹媽白養；車頭一翹，閻王一笑，這交通工具，這樣騎早晚要出事的」、「追求刺激、追求極限可以，但是一定要把生命放在第一位啊」、「一定要引以為戒，真的太危險了，可能平常這樣做，已經習慣了，不知道會付出生命作為代價」。

▲石膏曾多次發生車禍。（圖／翻攝自微博）

報導指出，「重機網紅」彷彿有什麼魔咒一般，近年來，已經造成10多起死亡事故，其中，最近一起則是在今年8月，一名34歲的重機網紅「賈睿」過世，生前也是發生多次摔車事故。