漢翔董座胡開宏五楊高架遇車禍　駕駛慘斷腿！他連夜醫院陪伴

▲漢翔董事長胡開宏昨在五楊高架遇到嚴重連環車禍，座車駕駛大腿斷肢送醫。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

漢翔董事長胡開宏昨(9/30)晚間前往台北君悅酒店簽署無人機備忘錄，沒想到回程行經國道1號五楊高架橋時遇到車禍，胡開宏的駕駛、33歲王男下車要放警告標誌時，遭到後方自小客車追撞，結果右小腿當場斷裂，警消到場處理後立即送醫治療，胡開宏也徹夜未眠在醫院陪伴。

漢翔公司今天發表聲明強調，駕駛因公務受傷，公司一定全力照顧並爭取權益。漢翔指出，胡開宏於昨日晚間於台北君悅酒店簽署「無人機產業國際拓銷合作備忘錄」，其座車於返程中於國道一號五楊高架路段的桃園機場系統交流道附近遭到追撞，其駕駛於下車查看狀況時又遭到後方來車追撞，警消到場處理後立即送醫治療，胡開宏安全無恙，公司整體營運不受影響。

警方表示，33歲王姓駕駛先發生追撞車禍，正要去後車廂拿取故障警告標誌時，再遭後方2部自小客車追撞，導致王男當場右小腿斷裂，斷肢落在身旁。警消到場後，先將王男送至部立桃園醫院搶救，經處置後右小腿截肢、生命跡象穩定，後續將轉送至林口長庚醫院。警方表示，將調閱相關影像，追查該台跨越槽化線車輛，並通知到案說明。