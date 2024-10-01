青江菜每公斤飆160元！蔬菜批發價衝63.8元「創5年新高」

▲颱風逼近，民眾一早到市場搶買蔬菜囤貨。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中颱山陀兒來勢洶洶，全台放颱風假機率高，消費者忙著搶菜囤貨，受颱風效應與昨日休市影響，今天果菜市場恢復交易，每公斤平均批發價飆到63.8元，比上一個交易日大漲7元，菜價續創5年新高，其中又以葉菜類漲勢最明顯，青江菜1公斤飆160元，空心菜、大陸妹120元，青蔥漲至235元、番茄195元。

台北農產運銷公司統計，今天蔬菜到貨量約1629噸，每公斤平均批發價63.8元，市況逢休市後承銷人普遍存貨少，預期需求增加，因加上山陀兒颱風影響，產地農作急忙搶收，以致到貨量大幅增加，但承銷人購買意願強勁，交易市況熱絡，各菜種行情價格漲多跌少。

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根據北農報價，葉菜、瓜果、根莖類蔬菜全面漲價，其中品質較好的青江菜每公斤160元、空心菜和大陸妹120元、小白菜110元；瓜果類部分，番茄每公斤批發價漲至195元、茄子135元、苦瓜115元，青蔥也漲到235元，市場1小把就要價50元。

颱風逼近，市場買氣強勁，傳統市場攤商一早急忙備貨，比平日增加至少5成供應量。北市信義區永春市場攤商說：「批發價大漲，什麼菜都貴，葉菜類1斤百元起跳，颱風過後還會更貴。」有消費者就抱怨，480元只買到1顆高麗菜、2顆白花椰菜、1小把青蔥和小白菜。

農業部昨晚召開緊急應變小組工作會報，部長陳駿季特別指示農糧、漁業及畜牧產業主管單位，密切掌握農漁畜產品市場價格波動與供應情形，隨時掌握供需狀況並適時調節，並加速啟動相關品項救助公告、申領與農業保險協助，以利農業生產儘速復原，及早恢復供應量能。

