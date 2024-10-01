山陀兒估「最強狀態」登陸　關鍵12小時風雨最猛

▲山陀兒將以強颱之姿登陸。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專提醒，預估強烈颱風山陀兒將以最強狀態，在周三午間時刻於高屏地區登陸，尤其登陸前6小時到登陸後6小時之間，是風雨最猛烈時刻。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，山陀兒已增強為強烈颱風，還有再增強的空間，即將進入巔峰狀態！登陸熱點維持高雄、北屏東，南台南機率上升中。

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▼最新颱風動態。（圖／氣象署）



台灣颱風論壇說，山陀兒位於巴士海峽，已經通過恆春正南方，移動速度逐漸放緩，準備開始轉向，進入重點關鍵期；預估將以最強狀態，在周三午間時刻於高屏地區登陸，颱風登陸可能擴大至台南，也要嚴加防範。

台灣颱風論壇表示，高屏地區今天中午開始風雨進一步增強，越晚風雨越強勁；台南則需等到夜晚颱風環流進一步北上，才會增強；南部周三全天狂風暴雨，尤其登陸前6小時到登陸後6小時之間，是風雨最猛烈時刻。

文中提到，北部風雨需等到颱風登陸，周四凌晨逐漸翻越中央山脈後，加上東北季風南下，風雨才會顯著增強；再次呼籲隨著颱風接近，風雨情況會持續變化，請盡快做好防範措施，尤其登陸熱點高雄、屏東、台南請做好最高規格防範。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

