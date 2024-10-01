一查「全台水庫現況」秒抖　她淚喊：這次不希望山陀兒來！

▲翡翠水庫調節放水。（資料圖／記者許靖騏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

強颱山陀兒來勢洶洶，預估明天中午以完整結構，從高雄、屏東登陸台灣。粉專「吃貨瑪莉-不專業旅人」昨分享台灣水庫的情況，直呼「這次真的不希望山陀兒來啊！」

粉專「吃貨瑪莉-不專業旅人」昨日截下台灣水庫即時水情，表示「台灣水庫已經滿成這樣了，颱風可以不要來嗎？」

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從截圖中可見，大多水庫的蓄水量都有90%-100%，新山水庫、翡翠水庫和霧社水庫則落在6、70%多，唯獨台中的石岡壩呈橘色；不過，該水庫主要作為攔河堰使用，負責調節大甲溪水域流量，其次才是民生供水。

對此，網友們紛紛回應，「水庫滿了，颱風要來也是沒辦法」、「水力發電阿，不然還有太陽能發電嗎？」「重點是全都是淤泥」、「扣掉淤積沙土實際沒那麼多」、「台中蠻缺水的啊」、「29日翡翠水庫才洩洪」。

《ETtoday新聞雲》記者實際查看今日的即時水情，各地水庫的有效蓄水量依舊充足，其中新竹寶山水庫、寶山第二水庫、湖山水庫（雲林、彰化、嘉義）都達100%，蓄水量落在90%以上的也有10座。

另外，台北市政府昨表示，翡翠水庫、青潭堰、直潭壩、石門水庫均進行預防性調節放水，並呼籲民眾盡量避免前往山區、河濱區域活動，以及在河濱地勢較低的地區停放車輛。

▼10月1日11時止的水庫情況。（圖／翻攝自「台灣水庫即時水情」）