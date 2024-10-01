台中颱風假腳步近？ 盧秀燕警告：山陀兒雨勢可能很驚人

▲上次豪大雨水淹小腿肚，盧秀燕今天前往視察中區，警告山陀兒雨勢可能很驚人。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

強颱山陀兒來勢洶洶，台中市西區建國路與林森路口上次因豪大雨而水淹至小腿肚，市長盧秀燕今天視察清淤作業時表示，該處位於地勢低窪區，豪大雨易有積水問題。盧秀燕提醒，山陀兒颱風已升級為強颱，市府也已將災害應變中心升級為2級開設，因沒有受到中央山脈的阻擋，所以帶來的風雨可能會很驚人，市府總動員加強整備，今天再抓緊時間進行最後補強。

盧秀燕也呼籲，雖然目前台中天氣晴朗，但絕不可掉以輕心，請市民朋友密切注意消息，做好應變措施，大家都平安。

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▲上次台中遇豪大雨，結果台中舊城區錢櫃KTV前大淹水。（圖／民眾提供）



水利局表示，目前已完成轄管各級排水路清疏共計111公里，包含區域排水69公里、雨水下水道21公里及野溪21公里等；另也完成台中市86座水閘門檢查作業，全面監控水情，因應突發狀況。

消防局也將災害應變中心升級至二級開設，指派防救災相關局處人員進駐。為保障市民安全，也已劃定山區、臨海與河邊警戒區域，限制或禁止民眾進入，包括大雪山、南湖大山等台中市主要山岳；大肚溪、大甲溪河床及高美濕地等範圍，呼籲市民保持警覺並遵循規範。

民政局指出，因應颱風逼近，民政局已請台中市29區公所巡檢轄管公園綠地，修剪樹木7511顆，配合水利局協助發放沙包2970包。另民政局也掌握了衛生局更新的高災害潛勢地區(和平及梨山地區)內孕婦、洗腎、肺結核病患等弱勢族群清單，並已同步提供和平區公所，以利必要時可提早進行疏散撤離等相關事宜。