市議員凌濤關切　桃園新增第三個次醫療區及市立醫院規劃

▲市議員凌濤關切桃園市立醫院規劃。（圖／凌濤服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員凌濤30日於市議會定期大會、市長施政報告中，提出桃園新增第三個次醫療區及市立醫院規劃、南桃園地區兒童急診設立、智慧交通安全路口防護計畫，以及桃園老舊公車汰換等質詢事項，盼市府重視。

凌濤市議員表示：桃園市是六都唯一沒有市立醫院或還沒動工的城市，因此，各界都很關心選址，針對選址會選在哪裡？有沒有確定的時程？要求衛生局長賈蔚說明？

衛生局長賈蔚表示，有關桃園新增第三個次醫療區及市立醫院規劃，目前次醫療區預計增加約1,500個病床，而市立醫院的規劃，市府會爭取在今（113）年底前盡力完成。

針對南桃園地區兒童急診的設立，賈局長則表示，目前林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院及國軍桃園總醫院等3家醫院均有提供24小時兒科專科醫師服務，照顧本市兒童健康。

至於智慧交通安全路口防護計畫，交通局長張新福表示，該計畫為配合中央補助計畫，市府預計於今年底前會完成20處，透過導入智慧科技強化本市交通安全。

關於桃園老舊公車汰換，交通局張局長指出，本市客運業者因過去3年的疫情影響收入，無力進行車輛更新，但自今年起，市府已開始受理電動公車補助申請，預計明（114）年將有136輛電動公車投入服務，並以8年內達到全市60%的公車改用電動公車為目標，替換已使用約12年的老舊公車，利用科技力保障路口安全。