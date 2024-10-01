▲2024《天下》施政滿意度，桃園六都第三經濟表現奪冠。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府30日表示，《天下雜誌》今日公布「2024年《天下》永續幸福城市大調查」，桃園市長張善政於「縣市長施政滿意度調查」中是六都第三名、「縣市競爭力」亦較去年進步一名，來到第四，其中，「經濟」面向勇奪六都第一，並在「托育政策滿意」、「移民融入」等細指標上亦為六都最佳。

另外，「關心教育」則位居第二，展現出市府推動多元政策的卓越成效，並以實際行動回應市民對永續生活的期待。調查指出，在攸關人民生活的「經濟面向」上，桃園奪下六都第一的成績，受惠於人口持續移入及營利事業數量的顯著成長；同時，市府積極吸引科技大廠和物流中心進駐，創造更多就業機會，打造出讓市民感受到滿意與成長的宜居城市。



在「社會福利」與「多元共榮」等面向成績單上，桃園也表現亮眼，特別是「托育政策」與「移民融入」兩項細指標位居六都第一。前者源自市府致力於創造對婦女與兒童更友善的環境，首創「婦幼發展局」，更推動如一生好運卡、支持企業托育，以及產後諮詢等暖心政策，獲得市民的信賴與認同，桃園市持續成為全台唯一自然人口正成長的城市；後者則是市府為了讓新住民更好融入社會，積極提供多元化的講座與福利政策，讓新住民感受到家的溫暖，實現居住正義，落實環境友善與包容。

在「文教」面向上，桃園市府推動五歲幼兒助學金，國中小免費營養午餐等政策，在「關心下一代教育」的細指標上亦獲得民眾肯定，也因而獲得六都第二的成績。桃園市政府表示，未來將繼續推動地方經濟的成長，同時兼顧社會福利與環境等面向的發展，讓桃園成為最友善宜居的城市。