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「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」變裝競賽開放報名！活動資訊搶先看

▲▼「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」變裝競賽開放報名！（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲第5屆「桃園萬聖城」即將在10月26日於桃園藝文廣場及藝文綠園道熱鬧開城，並以親子及青年族群為主要對象推出系列活動。

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

桃園萬聖城 10/26~11/3在藝文廣場熱鬧展開

2024年桃園萬聖城「搗蛋鬼學院」招生中，萬聖節不GO搗蛋可不行！是時候喚起調皮搗蛋的本性，第5屆「桃園萬聖城」即將在10月26日於桃園藝文廣場及藝文綠園道熱鬧開城，為期9天的萬聖系列活動，主打可愛又恐怖的學院風設計裝置藝術，串聯整個綠園道，帶來四大學院及搗蛋鬼校車，再搭配有全台最美圖書館之稱的桃園市立圖書館總館，以及剛開幕的「桃知道GELEVEN PLAZA」，也將在總館外牆佈置連動，讓萬聖節氛圍感再升級；並以親子及青年族群為主要對象推出系列活動，包含踩街遊行、開城演唱會、變裝競賽、電音派對、公益彩券活動、親子互動及系列主題之夜等豐富活動，以大型裝置作品、精彩舞台表演、主題市集與萬聖氛圍營造，每天都充滿不同驚喜。

▲▼「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」變裝競賽開放報名！（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

邪惡無害、恐怖可愛！搗蛋鬼學院原創角色搶先看

活動會場將化身搗蛋鬼學院，邀請民眾一起變裝打扮入場，搭上「搗蛋鬼校車」來一起Go搗蛋，與4位搗蛋鬼班長一同探索各主題學院「裝糊塗學院」、「惡作劇學院」、「愛胡鬧學院」、「黑白講學院」及「萬聖小學堂」，現場還有隱藏版裝置，助大家全面進修搗蛋技能，成為新一代的搗蛋大師！

▲▼「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」變裝競賽開放報名！（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」變裝競賽開放報名！（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」變裝競賽開放報名！（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」變裝競賽開放報名！（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

變裝競賽即日起開放線上報名

每年萬聖城不能少的變裝競賽即將於10月27日下午3點登場，今年擴大辦理，即日起開放於官網線上登記報名，分為【假鬼假怪(個人組)】、【搗蛋鬼幫(團體組)】及【萌鬼當家(寵物組)】三組，邀請大小朋友及毛小孩一同參賽搗蛋；詳細報名辦法及活動資訊請至活動官網(https://halloweencity.tycg.gov.tw)查詢。

▲▼「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」變裝競賽開放報名！（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲「桃園萬聖城」已成為桃園指標性活動之一，活動長達9天內容超豐富、夜夜都精彩。

全台最嗨萬聖嘉年華會　夜夜都精彩

「桃園萬聖城」已成為桃園指標性活動之一，今年將跨局處整合桃園區公所的「樂活桃園－響樂繽紛」開城演唱會及社會局的「創藝公彩Halloween」，串成一系列精彩豐富的桃園萬聖城，也讓活動預算及效益擴大化，活動也更多元豐富，平日晚間活動也與青年事務局合作邀請桃園星人秀登台演出；活動長達9天內容超豐富、夜夜都精彩，絕對不容錯過！歡迎全家一起來桃園，大朋友與小朋友共享視覺與聽覺的雙重饗宴，讓桃園化身全台最嗨萬聖節嘉年華會！

▲▼「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」變裝競賽開放報名！（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲歡迎全家一起來桃園，大朋友與小朋友共享視覺與聽覺的雙重饗宴。

桃園萬聖城開城時間為10月26日至11月3日，平日下午5點至晚間10點，假日中午12點至晚間10點，詳細活動資訊請持續關注臉書「樂遊桃園」及活動官網(https://halloweencity.tycg.gov.tw)。

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