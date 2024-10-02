山陀兒「登陸1狀況」 慘變孤魂野鬼　天氣粉專：邊北上邊消失

▲山陀兒幾乎不動。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）



網搜小組／劉維榛報導

原地打轉的「山陀兒」減弱成中颱，預計明（3日）才會登陸。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，卻乏導引氣流的山陀兒，預估登陸台灣後，就會被中央山脈殺個灰飛煙滅，「就跟孤魂野鬼一樣邊北上、邊慢慢消失」，預計周四下半天以後，南部天氣回穩，北部也只是多雨而已。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads表示，「如果颱風太弱，會走西部北上」，結果一夜過去還真的改成這樣，大家準備坐看中央山脈活生生拆掉一個颱風的實境秀。

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「台灣颱風論壇」預測，山陀兒持續減弱，現在只剩中颱，而且持續減弱中，週邊環境不好，它拖愈久就愈弱，但導引氣流也很弱，於是就變成這個日子一天天過，路慢慢走，荒廢的日子還那麼多的拖戲路線。

▲山陀兒登陸後，會被中央山脈「殺個灰飛煙滅！」。（圖／翻攝自Threads／typhoon_mi）

上圖可見，「台灣颱風論壇」說，其實各國模式預報幾乎都認為，颱風登陸之後就會被中央山脈殺個灰飛煙滅，「登陸後根本找不到中心在哪，連高山也翻不過去，就跟孤魂野鬼一樣邊北上、邊慢慢消失，周四下半天以後，南部不僅天氣回穩，北部也只是多雨而已。」

「台灣颱風論壇」也直言，但是對各國氣象局來說，總要畫一條路線出來交代啊，於是就紛紛畫出第一張圖，那個往北慢慢走的路線，實際上颱風撞上來就是被山脈殺爛消滅了，登陸後找不到中心，就隨便大家報。

「台灣颱風論壇」無奈地說，所以登陸之後純粹看氣象單位怎麼認定，畢竟暴風圈大小、中心位置、強度評價都是人定的，警報解不解就看氣象署預報人員的一念決定，辛苦了啦，為了這種爛東西加班四五天。

最後，「台灣颱風論壇」再次警告，颱風雖然持續減弱，但深夜到明早「登陸台南～高雄時」，還是會有中颱的等級，仍會有強風豪雨，不要輕忽了。