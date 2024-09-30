翁章梁視察防汛整備情形　六腳鄉抽水站＋新埤滯洪池就位　

▲▼ 山陀兒颱風來襲，嘉義縣長翁章梁視察抽水站整備情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

根據中央氣象署表示，中颱山陀兒颱風預計10月1日至3日影響台灣，並於今30日發布海上陸上颱風警報，嘉義縣政府已於27日通知各鄉鎮市公所加強防汛整備，今縣長翁章梁前往六腳鄉蔗埕抽水站及新埤滯洪池視察防汛整備情形，指示水利處嚴陣以待，需24小時嚴格監測，即時應對。

水利處長林谷樺說，已請相關人員做好準備，即時掌握水門啟閉時機、移動式抽水機調度、滯洪池排至最低水位、入流渠道垃圾清除、防汛缺口檢視、水情資訊預警，要求水門、抽水站管理人員通訊正常，隨時監控狀況，避免發生防汛缺口、妨礙水流及土石流等災情。

水利處指出，目前已完成水門、抽水站及滯洪池定期檢查工作，並每月定期保養，也已完成各項整備措施，包括274座抽水站及617座水門整備、抽水站前池及23座大型滯洪池排空機制、228台移動式抽水機調度。其中已在各鄉鎮預佈228部移動式抽水機，防汛物資已備有沙包15,000個、太空包2,000個及防水擋板5,081片。

智慧防災部分，目前嘉義縣共有245組淹水感知器設置於各鄉鎮社區，可即時回傳社區積淹水情形；228部移動式抽水機全數配置GPS車載機，可立即掌握調度位置及運作情形；縣府已介接轄內43座抽水站運轉訊號，而滯洪池均已建置水位站，可快速掌握相關水利建造物運轉情形及滯洪池水位狀況。

因應山陀兒可能帶來豪雨及強陣風，嘉義縣政府要求施工廠商對於在建工程應做好防颱措施、夜間警示、防汛缺口及執行防汛整備計畫，避免倒塌及相關意外。

翁章梁表示，颱風即將來襲，目前看到各國預測都會對台灣造成影響，呼籲民眾要特別注意風雨情形，目前嘉義縣預佈的抽水機、抽水站等檢測、保養都正常運作中，颱風來襲期間，盡量不要出門保護自身平安，政府會盡所有力量提高防颱抗洪量能，妥善調度。