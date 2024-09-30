快訊／山陀兒激似「恐怖賽洛瑪」！高雄明放颱風假？今晚8點宣布

▲中颱山陀兒逼近，周二至周四上半天影響最顯著。（圖／中央氣象署）

記者賴文萱／高雄報導

中度颱風「山陀兒」來勢洶洶，路徑從高雄、屏東一帶登陸機率高，周二至周四上半天是影響最顯著的時候。高雄市長陳其邁今（30）日下午主持高雄市山陀兒颱風災害應變中心第一次工作會議，會後表示，針對明天是否會放颱風假，將在今晚8點宣布。

因應山陀兒颱風即將來襲，高雄市山陀兒颱風災害應變中心今日中午12時提升為一級開設。陳其邁下午1時30分主持第一次工作會議，他表示，這次山陀兒颱風路徑恐怕對高雄會造成重大災害，山區有非常高的致災性風險，提醒民眾務必要做好防颱準備工作。至於明天是否停班課？晚上8點會宣布。

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另外，目前發布土石流黃色警戒，高雄採取強制撤離，1580位保全對象已在2點完成撤離，另外還有110位洗腎患者、孕婦等也預防性撤離，總共1690位完成撤離。

▲▼陳其邁防颱視察三民區大樓。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁一早陸續前往本和里滯洪池、三民區大樓、岡山五甲尾滯洪池、潭底小抽水站視察，他表示，目前看起來颱風路徑越往西走，假如越往西走的話，可能在屏東、高雄就登陸，對於高雄的威脅、風雨也會更大，預估雨量在山區最高會達到800毫米左右。

▲山陀兒颱風路徑潛勢預測圖。（圖／中央氣象署）

陳其邁特別提醒，過去在高雄大家都心裡都會有記憶的賽洛瑪颱風，比較擔心路徑若再往西，可能直接從屏東或高雄登陸，屆時的風雨就會更強大。

陳其邁強調，市府昨天已進行水閘門、抽水馬達、加緊側溝、河川疏濬工作，掌握區域排水、滯洪池運作情形。同時，也請工務局就工地的鷹架、廣告招牌加強巡查。