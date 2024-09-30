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山陀兒暴風圈今晚掃花東　台鐵花東5列車照開、6班次停駛

▲▼台鐵EMU3000。（圖／台鐵）

▲颱風影響台鐵班次行駛調整。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風強襲，台鐵今(30日)東部幹線對號列車蘇澳新到花蓮間停駛，南迴線下午3點起停駛，為疏運花東通勤和通學旅客，台鐵公司宣布，晚間18時起花東線部分列車正常行駛，另因編組運用，有6列自強號停駛。

受山陀兒颱風影響，台鐵東部幹線對號列車順行行駛至蘇澳新、羅東站，逆行行駛至花蓮站，等同蘇澳新到花蓮間對號列車停駛。

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台鐵公司表示，依據台鐵公司氣象團隊研析報告，颱風暴風圈影響花蓮=台東間地區時間為18時以後，為疏運花東地區通勤通學旅客需求，花蓮往台東方向正常行駛列車包括426次自強號(花蓮14:58開-知本16:43到)、4552次區間車(花蓮17:52開-玉里19:28到)。

台東往花蓮方向正常行駛則包括4547次區間車(台東16:54開-玉里18:38到)、431次自強號(行駛至花蓮，台東15:15開-花蓮17:20到、449次自強號(台東18:00開-花蓮21:11到)。

不過因應編組運用，台鐵也宣布6列自強號停駛，包括653次莒光號花蓮-彰化間停駛、554次莒光號七堵-蘇澳新間停駛、246次自強號樹林-羅東間停駛、426次自強號樹林-羅東間停駛、438次自強號樹林-羅東間停駛、421次自強號花蓮-樹林間停駛。

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