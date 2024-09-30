山陀兒雨彈炸花蓮　「狂風暴雨」畫面曝！在地人崩潰：多處停電

▲花蓮狂風暴雨。（圖／網友提供）



記者施怡妏／綜合報導

山陀兒颱風龜速接近台灣，各地風雨威脅也逐漸加大，花蓮縣政府稍早宣佈，今（30）日18時起花蓮縣全縣停止上班、停止上課，有花蓮人分享颱風天的狀況，今天早上6時風雨交加，且多處停電。貼文曝光，底下有花蓮網友回報，「吉安這裡也停電了」。

有網友在Threads發文，在花蓮經營經營早餐店，早上出門時看到外面狂風暴雨，雨都被風吹到變斜的，當時還沒宣布放假，「颱風還沒進來，已多處停電，大家都在等會放假嗎？縣長，風雨不小餒」；雖然後來雨停了，但是蘇花公路出現土石流狀況。

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貼文曝光，網友紛紛驚呼「夭壽喔...那邊已經這樣了嗎」、「花蓮這麼快就進入狀況啊」、「誇張欸！在西半部還完全感受不到」、「感覺來勢洶洶」、「風雨真的很大，還沒進來就這麼恐怖」、「昨天一整夜暴雨，我也以為要賺到假了」。許多網友提到，風雨都是一陣一陣的，一下好天氣，一下暴雨，出門要注意安全。

颱風環流挾豪雨，花蓮鐵公路已出現土石流和泥流，台鐵花蓮區間停駛，台9線蘇花公路上午9時起只出不進、12時起全面封路。受到豪雨影響，花蓮縣秀林鄉台9線匯德隧道今清晨傳出大面積土石崩塌，落下的碎石堵住隧道口，導致8車、14人一度受困在隧道中，幸現場無人受傷、安全無虞，目前已全數救至和仁管制站，人員平安。

「山陀兒」移動速度緩慢，中央氣象署預估不排除成為強烈颱風，後天上半天從南部登陸，暴風圈籠罩全台，因南部無地形屏障加上颱風結構完整，將以最強的強度影響南部，帶來強風豪雨，並注意暴潮與海水倒灌。氣象署預測到周五為止，花蓮、台東累積雨量突破1千毫米，高雄、屏東雨量也達到500至800毫米。

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▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）