停堤外記得移車！北市警：10／1下午1點開始拖吊

▲北市水利工程處呼籲民眾在颱風來襲前把車輛駛離疏洪道停車場，以免遭拖吊受罰。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

山陀兒颱風襲台，將持續帶來降雨，北市警方預期全台北河川水位比平時甚高，台北市水利工程處將於10月1日9時執行全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制；市警局將配合「只出不進」管制執行4小時後，於10月1日13時起進行車輛拖吊，警方呼籲民眾趁早把車輛駛離防洪疏散水門和越堤坡道。

北市警方表示：「本市河濱公園車輛停放禁止及限制事項，平時或本府發布疏散門管制『只出不進』期間違規停車之處罰原則」公告，未依規定將車輛自行移出河濱公園及相關含停放於劃有停車格之停車場者，將由權責機關分別裁處大型車新台幣4800元、小型車2400元、機車1800元；另經拖吊車輛均需支付包含大型車3千元、小型車9百元、機車2百元的保管費。」

市警局呼籲，停放車輛在堤外停車場之車主須留意市政府相關資訊，如有接獲相關颱風或豪大雨警報，務必儘速將車輛駛離，另可至停管處官網或掃描各堤外停車場防汛通知牌、停車單QRcode註冊登錄防汛通知。

台北市政府將於颱風豪雨期間將以簡訊通知「疏散門管制情形」及「禁停紅黃線路段附條件開放與恢復管制」等相關訊息，以利及早因應將車輛駛離，防止車輛淹沒受損或違規受罰。

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