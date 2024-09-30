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3公路預警封閉「南迴等7路段不排除跟進」　蘇花雨量標準下修

▲▼台9線蘇花公路今出現土石流。（圖／公路局提供）

▲台9線蘇花公路今出現土石流。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風雨勢兇猛，台9線蘇花公路蘇澳至崇德、台9丁線蘇澳到和仁、台23線富東公路豐南到北源等3路段將預警封閉，另台9線南迴公路、台2線、台8線、台11線、台20線、台7線、台7甲線等7路段也不排除預警封路。另0403後蘇花公路抗災能力下降，時雨量封路行動值也下修7折。

因應山陀兒颱風挾帶豪大雨，目前3處省公路預警性封閉路段，其中宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K+130至165K+700蘇澳至崇德，今中午起實施預警性封閉；宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線0K至69K+900蘇澳至和仁，今午起也實施預警性封閉。

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花蓮縣富里鄉至臺東縣東河鄉台23線7K至25K+100豐南至北源路段，預計今天晚間19時起只進不出，20時實施預警性封閉。

▲山陀兒颱風影響，蘇花路廊蘇澳段，今日9時預警封閉「只出不進」、中午12時封閉道路。（示意圖／記者游芳男攝）

▲山陀兒颱風影響，蘇花路廊蘇澳段今日9時預警封閉「只出不進」、中午12時封閉道路。（示意圖／記者游芳男攝）

公路局表示，颱風可能衝擊南部和東部公路，台9線南迴公路、台2線濱海公路、台8線中橫公路東段、台11線東部濱海公路、台20線南橫公路東段、台7線北橫公路宜蘭路段、台7甲線中橫公路宜蘭支線等7公路，後續也將視風雨情況，不排除實施預警性封閉。

公路局說明，台9線南迴公路自改善工程於108年完成全線通車後，防災能力已經大幅提升，該路段已不須執行「預警性封閉」作業，但颱風帶來浪高可能影響行車安全，受颱風影響，台9線金崙大橋風力達10級時封閉，可利用舊南迴公路作為替代道路；台9線多良及南興浪襲路段以監控外海浪高達9m時，適時封閉北上線，以單線雙向維持通行。

另依照氣象資訊研判，南迴公路沿線有發生超大豪雨發生機率，可能造成上邊坡坍方及土石泥流阻斷路段，包含台9線龍過脈路段(341K-343K)、金崙~多良路段(398K-400K)、加津林橋路段(410K-411K)及大鳥路段(417K-418K)等，公路局不排除屆時需封閉南迴公路搶修。

▲▼公路局公路防災中心分組長范斯豪。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路局公路防災中心分組長范斯豪。（圖／記者李姿慧攝）

此外，台9線蘇花公路及台9丁線，在0403花蓮地震後，抗災能力大幅下降，公路局公路防災中心分組長范斯豪表示，該路段在0403花蓮地震後，設定時雨量及預警封路等行動值也陸續滾動式調整，過往3小時時雨量達150毫米將預警封路，如今下修7折，3小時時雨量達105毫米就封閉，另若有發生災害或泥流等，也會預警封路。

公路局副局長林聰利表示，日前蘇花公路曾遇過雨量不大情況下就出現土石流，主要是上游邊坡出現強降雨，氣象署也將協助在蘇花公路邊坡上游處設置2處雨量觀測站，預計今年底前設置完成，協助掌握上邊坡情況。

▼公路局副局長林聰利。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼公路局副局長林聰利。（圖／記者李姿慧攝）

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