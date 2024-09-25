嘉義市青創+場域創生及文旅創新　「放大二通圈」感受舊城新生

▲嘉義市「放大二通圈」10月12日熱鬧登場! 歡迎旅客來場五感體驗 感受舊城新生魅力 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市的中央第一商場區域迎來嶄新的變革，10月12日至20日舉辦「放大二通圈」活動，串聯二通店家故事，開發全新文化旅行體驗。今（23）日在環時好室舉辦記者會，由林瑞彥副市長代表市長黃敏惠出席，與多位貴賓一起欣賞由島內散步攜手阮劇團帶來沉浸式導覽，並體驗「桃城明山軒雕佛社」的粉線工藝、在「精工刻印」製作獨一無二的印章、最後到「源香」感受從廟宇的「香氣」，手揉出專屬嘉義氣味的香錐，林瑞彥副市長也力邀全國各地的好朋友一起來「嘉」走讀、導覽及手作，開啟五感體驗，感受新二通的獨特魅力。

林瑞彥表示，二通是「本島人街」是嘉義人心中繁華的街道也是共同的情感與記憶，市府攜手輔導團隊、各店家主理人以及二通街上市民朋友共同串聯，擴大二通圈品牌。在民國88年，當時與還是立委的黃敏惠市長持續關心中正路改造的議題，民國102年黃敏惠市長上任後提出了「舊屋力計畫」，將市區的老屋建築保存活化使用；民國107年年底黃敏惠市長回任後，積極的打造二通圈的的品牌，透過傳承與創新讓更多人重新感受二通老街新魅力。

林瑞彥進一步說，在2020年是嘉義市的地方創生元年，市府啟動了「舊城創新生」計畫，透過「青年創業」、「場域創生」及「文旅創新」三大策略，為這座歷史悠久的城市注入新活力。人們開始對二通有新的想像，市政府與范特喜微創文化共同投入店家設計改造，推出「二通圈」街區品牌，以單點突破連成線，最後擴大成面，成功輔導21個店家導入設計思維、促進其轉型。

再透過「嘉易創」創育團隊推動青年創業浪潮，四年培育的45支青創團隊，累積的營業額高達5億元。最後攜手島內散步團隊，深入二通圈，以創新且永續文化旅行體驗串聯受輔導店家。截至2023年，已開發7條走讀路線、整合超過60個店家產業故事、導覽培訓超過80人次，並實地造訪超過5000人次，創造逾1億2千萬元的觀光效益，促進地方共榮。林瑞彥副市長說，重設計力創造出經濟力，進而培養出品牌力，提升嘉義市的競爭力，感謝輔導團隊、各店家主理人以及街區市民朋友的願意與市府共同打拼，讓城市越來越繁榮永續。

嘉義市政府建設處處長田長沛指出，「放大二通圈」是「舊城創新生」旗艦計畫階段性里程碑，活動內容包2場劇場互動導覽、3條二通路線、6個空間開箱及7種手作小旅行，旨在通過「傳承、美學、永續」三大精神，放大參加者的五感體驗，串聯店家故事，透過全新型態的文化旅行，激發大家對於舊城二通的無限想像。





田長沛處長表示，「二通圈」街區品牌，融合新興美學與舊城深厚文化底蘊。「放大二通圈」特別強調全方位的五感體驗，通過手作工藝、戲劇表演和街區導覽等新型態體驗，將原有街區的歷史與文化重新包裝，讓民眾不僅能聽見生動的地方故事、看見深厚的文化刻痕，還能嗅到獨特的在地氣息、觸碰工藝溫度、品嚐本地美食，實現全方位的感官體驗，讓大家以日常的方式深入二通生活。



嘉義市政府建設處表示，「青年創業」、「場域創新」、「文旅創新」這三支射向嘉義市舊城區的箭，希望用「文化體驗」為核心，建立街區品牌來促進區域發展，形成地方共識，創造體驗經濟，提升移居吸引力，整個商圈才能永續發展。透過創新的多元經濟發展模式，將二通圈打造成具有文化歷史與地方特色的觀光體驗街區。未來，市府期望透過支持青年創業發展，協助他們建立成功的商業模式，並建立更緊密的合作關係，推動「舊城創新生」計畫持續且永續地發展，形成共融、共好、永續的創生環境。

活動時間｜10/12(六)-10/20(日)

活動詳情｜ https://walkin.tw/ji-thong-festival/